タイドラマ『I Told Sunset About You』『I Promised You the Moon』の視聴方法 | あらすじ・キャスト・動画配信サービス

タイ発の人気BLドラマ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』と、その続編『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』について、あらすじやキャスト、さらにはおすすめの動画配信サービスと無料で視聴する方法などについてまとめてご紹介。

タイドラマ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』とは?

主演のBKPP(BillkinとPPカップル)の最強ケミストリーで贈るラブロマンスで、略称『ITSAY』。ライバル→友人→恋人という関係性の変化過程において、心をくすぐる仕草が繊細に描かれ、萌ポイントも満載。映像は細部までこだわりぬかれており、躍動感とノスタルジックな雰囲気が見事に演出されている。

作品概要

『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』

原題『แปลรักฉันด้วยใจเธอ』配信(タイ)2020年10月22日〜2020年11月19日監督ナルベート・グーノー脚本ナルベート・グーノー

アラッチャポン・ポーキン・パーコン

ガラゲート・ナラセーパーポン

ナロン・チャートスーンヌーン話数全6話

『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』あらすじ

中学時代、暇さえあれば一緒に過ごすほどの親友だったテーとオーエウ。俳優になるのを夢見るテーだったが、ある日、中国劇の主役に抜擢されたのはオーエウだった。そして、些細なことから二人はケンカ別れをし、以来話をすることはなかった。その後、別の高校に編入したテーは、大学受験対策のため中国語の塾へ行くことに。そこで久しぶりにオーエウと再会するも、二人は互いに牽制し合い…。



タイドラマ『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』とは?

タイ国内外で反響を呼んだ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』の待望の続編。略称は『IPYTM』。大学生になったテーとオーエウのその後を描いた物語。シリーズ一作目と同様、躍動感ある映像、美しい音楽、細部までこだわり抜いた演出で魅せる作品となっている。

作品概要

『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』

原題『แปลรักฉันด้วยใจเธอ2』配信(タイ)2021年5月27日〜2021年6月24日監督トサポーン・リエントーン脚本ワストーン・ピヤーロム

ガラゲート・ナラセーパーポン話数全6話

『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』あらすじ

プーケットでの残された日々を満喫し、大学生になったオーエウとテー。バンコクで新生活を始め、夢に向かいながら順調に愛を育んでいた。切磋琢磨し、同じ夢に向かっていたが、いつしか二人の気持ちはすれ違い、離れ始めていく…。

『僕の愛を君の心で訳して』シリーズ2作を無料で視聴するならU-NEXTがおすすめ!

『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』と『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』はU-NEXTにて見放題配信中。U-NEXTに加入すれば、最終回まで全話楽しむことができる。また、現在U-NEXTは31日間無料トライアル期間を設けており、期間内に全話視聴しその後解約すればお金は一切かからない。

『SOTUS/ソータス』や『TharnType/ターン×タイプ』、『2gether』など、人気タイドラマが充実しているところもありがたい。

他にも、英米の海外ドラマ、韓国や中国などのアジアドラマなど、様々な作品が配信中。幅広く、たくさんのドラマを見たい人には断トツでおすすめしたい配信サービスである。さらに、無料トライアル期間中は映画やドラマを楽しめるだけでなく、雑誌読み放題など有料会員と同じサービスも利用することができる。

キャスト情報 エモーショナルなラブストーリーを演じ、多大なる支持を集めた主演カップルをご紹介。1999年生まれ同士で、共に歌手活動もしている二人は、実際に交際している(た)のでは?という噂がファンの中でも絶えないほどのマッチングぶりだ。 テー(Teh)役:Billkin(ビウキン) この投稿をInstagramで見る Putthipong Assaratanakul(@bbillkin)がシェアした投稿 本作でタイのエミー賞にあたる第12回Nataraja Awardsでオンライン配信ドラマ・シリーズ部門 最優秀男優賞を受賞。 俳優だけでなく、タレントとして番組の司会を担当したり、ミュージシャンとしても活動したりと多彩な才能を発揮しているビウキン。2022年には、音楽フェス「SUMMER SONIC」にPPと一緒に出演したほか、日本での単独公演も成功させている。タイでも日本食をしばしば食べるほどの和食好きだそうで、最もお気に入りなのは「しゃぶしゃぶ」とのこと。 名前:プティポン・アサラタナグン

生年月日:1999年10月8日

主な出演作:『My Ambulance』

公式Instagram:@bbillkin オーエウ(Oh-aew)役:PP(ピーピー) この投稿をInstagramで見る Krit Amnuaydechkorn(@pp.kritt)がシェアした投稿 2019年のタイドラマ『My Ambulance』で既にビウキンとの共演を果たしており、そこで演じたカップル役が人気を集めたことから、BKPPという愛称で親しまれている。ビウキンとの音楽活動だけではなく、ソロでも楽曲を発表しているPP。ソロデビュー曲「It's Okay Not To Be Alright」や「I’ll Do It How You Like It」「FIRE BOY」などがある。 名前:グリット・アムヌアイデシャゴン

生年月日:1999年4月30日

主な出演作:『Last Twilight in Phuket』

公式Instagram:@pp.kritt

タイドラマ『ITSAY』『IPYTM』を視聴しよう

揺れ動く青年たちの心のうちが繊細に描かれたストーリーとキャスト陣の演技が国内外で高く評価されている『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』と『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』。主演の二人は、作中の演技のみにとどまらず、ドラマの挿入歌も担当するなど、その魅力を存分に発揮している。BL作品に苦手意識がある人にも、ぜひ一度は視聴して欲しいドラマだ。

(海外ドラマNAVI)