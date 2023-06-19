°Õ³°¤Ë»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¡×¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃù¶â³Û¡¦Ê¿¶Ñ¤Ï871Ëü±ß¡¡Ãù¤áÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¥³¥Ä¤Ï¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿·À¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤¤¤¶Êë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»Ù½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ãù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤ÏÃù¶â¤Ï¡ÖÃù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤µ¤¨ºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÌµÍý¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡ÛÇ¯¼ýÊÌ¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤¿¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¡×
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊ¿¶ÑÃù¶â³Û
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ç¤µ¤¨¤âÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ãù¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÄ´ºº¡Ï¡Ê2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯¡Ë¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤¬871Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤¬100Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤ä³Æ¼ïÅý·×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ºÊ¿¶ÑÃÍ¤È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¹ç·×¤ò¥Ç¡¼¥¿¿ô¤Ç³ä¤ë¤³¤È¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿ÈÄ¹¤òÄ´¤Ù¤¿¾ì¹ç¡¢Á´°÷¤Î¿ÈÄ¹¤òÂ¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤Î¿Í¿ô¤Ç³ä¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î½¸¤Þ¤ê¤ò¾®¤µ¤¤½ç¤«¤éÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÍ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢10¿Í¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÀ¿ô¤ò¾®¤µ¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÀ¿ô¤¬Ãæ±ûÃÍ¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤ìÃÍ¡Ê¶ËÃ¼¤ËÂç¤¤ÊÃÍ¤ä¾®¤µ¤ÊÃÍ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï¡¢³°¤ìÃÍ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇ¯¼ýÊÌ¡Û°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û
Ç¯¼ýÊÌ¤Ë¤è¤ëÃùÃß³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ýÆþ¤Ê¤·¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§334Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§0Ëü±ß
¡¦300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§682Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§50Ëü±ß
¡¦300¡Á500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§796Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§200Ëü±ß
¡¦500¡Á750Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§1,988Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§600Ëü±ß
¡¦750¡Á1,000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§3,054Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§1,283Ëü±ß
¡¦1,000¡Á1,200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§4,428Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§2,154Ëü±ß
¡¦1,200Ëü±ß°Ê¾å¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§3,984Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§3,300Ëü±ß
¾åµ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢Ç¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃùÃß³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤âÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¼ý750Ëü±ß°Ê¾å¤Ï²óÅú¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ëÅÀ¤òÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÇ¯ÂåÊÌ¡Û°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ÇÃùÃß³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦20ºÐÂå¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§176Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§20Ëü±ß
¡¦30ºÐÂå¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§494Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§75Ëü±ß
¡¦40ºÐÂå¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§657Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§53Ëü±ß
¡¦50ºÐÂå¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§1,048Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§53Ëü±ß
¡¦60ºÐÂå¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§1,388Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§300Ëü±ß
¡¦70ºÐÂå¡¡Ê¿¶ÑÃÍ¡§1,433Ëü±ß¡¡Ãæ±ûÃÍ¡§485Ëü±ß
¤´¼«¿È¤Ç¤â¼Â´¶¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃùÃß³Û¤âÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï¶ËÃ¼¤ËÂç¤¤Ê¿ôÃÍ¤¬¤¢¤ì¤Ð±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ±ûÃÍ¤¬¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡©
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¶â³Û¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦¡¸ÇÄêÈñ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤¬ÃùÃß¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ÇÄêÈñ¡×¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ëÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄêÈñ¤È¤Ï¡¢Ëè·î°ìÄê¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤ò»Ø¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²ÈÄÂ¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¹Ù³°¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄÂ¤ÎÁê¾ì¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂç¤¤Ê¸ÇÄêÈñ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¹¹¿·ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤Þ¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÃùÃß¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄÂ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¡¢¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¸÷Ç®Èñ¤âÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸÷Ç®Èñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ïµ©¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄêÈñ¤Ï¡¢°ìÅÙºï¸º¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÀáÌó¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¸ÇÄêÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¢»Ù½Ð¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤
»Ù½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤¬ÃùÃß¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¾ì¹ç¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤äÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¡Ö»È¤¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÇã¤¤ÊªÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»Ù½Ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÅÅµ¤¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¡×¡Ö¿å¤ÏÎ®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢²È·×¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÍ½»»¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í½»»¤òÎ©¤Æ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢É¬Í×¤Ê½ÐÈñ¤ÈÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ù¤¹àÌÜ¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãù¶â¤ÎÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃù¶â¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃù¶â³Û¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤Î10¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤«¤é¤ÎÃùÃß³ä¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç13¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÍ¿¤¬»Ä¤Ã¤¿¤éÃù¶â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µëÍ¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¤éÀè¤ËÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇµÙ¿¦¤·¤¿¤È¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾¯³Û¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤ËÃù¶â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤Î10¡ó¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢5¡ó¤òÌÜÉ¸¤Ë»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤êÌµÍý¤·¤ÆµëÍ¿¤ÎÈ¾Ê¬¤òÃùÃß¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ãù¶â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¼è¤ê¤Î10¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë³Î¼Â¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤âÃù¶â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÃù¶â¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦Å¬Àµ¤Ê²ÈÄÂ¤Î²È¤Ë½»¤à
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Å¬Àµ¤Ê²ÈÄÂ¤Î²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂ¤Ï¸ÇÄêÈñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºï¸º¤Ç¤¤ì¤Ð²È·×¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¡Ö²ÈÄÂ¤Ï¼ýÆþ¤Î30¡ó°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢30¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È²È·×¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ª¶â¤È¤·¤Æ´ÉÍýÈñ¤ä¶¦±×Èñ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍýÈñ¤ä¶¦±×Èñ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¤Î25¡ó°ÊÆâ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤È¡¢Ãù¶â¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦²È·×¤ò¸«Ä¾¤¹
²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢Ãù¶â¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤ä²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¡×¤È¡ÖÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÌÜ¤ÇÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âÃù¶â¤ò¤¹¤ë¡ª¡×¤Èºï¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢½á¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢Ãù¶â¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤Ï°ìÅÙ¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤ÇÀáÌó¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ë¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥×¥é¥ó¤òÂç¼êÄÌ¿®²ñ¼Ò¤«¤é³Ê°ÂSIM¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·î¿ôÀé±ß¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄêÈñ¤Ïºï¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤é¤º¡¢ÀáÌó¸ú²Ì¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤òºï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢FP¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿FP¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ö¤¢¤·¤¿¤Ð¡×¡Ë