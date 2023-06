生田斗真が主演し、三池崇史が監督を務める7月7日スタートのドラマ『警部補ダイマジン』(テレビ朝日系/毎週金曜23時15分)のオープニングテーマが、新しい学校のリーダーズの新曲「マ人間」に決定。併せて、スペシャルドラマティザーも公開された。

【動画】新しい学校のリーダーズ「マ人間」が流れる特別映像!

本作は、リチャード・ウー(原作)&コウノコウジ(作画)の同名漫画をドラマ化。強い正義感をもつ警視庁捜査一課のエース“ダイマジン”こと台場陣(生田)が、“ある弱み”を握られたことで未解決事件専門の特命捜査対策班に異動。自分を《召使い》のようにこき使う特命捜査対策班の室長で警視正の平安才門(向井理)や、自分を殺人犯と疑って急接近してくる刑事・七夕夕夏(土屋太鳳)らとともに、法で裁けない悪党に剛腕を振りかざし≪悪を持って悪を制す≫―そんなピカレスク・サスペンスドラマだ。

新しい学校のリーダーズは、2021年に世界デビュー。楽曲「オトナブルー」はTikTokでの関連動画が25億回再生を突破し、SNS総フォロワー数は1200万を超える。

今回オープニングテーマに決定した「マ人間」は、今年3月にリリースした「じゃないんだよ」でもタッグを組んだ、Adoなどの楽曲を手がけるボカロP、jon―YAKITORYプロデュース。パワフル且つ強烈な歌詞が印象的で、それとマッチする力強い歌声が聴いている人々の心に突き刺さるような一曲となっている。

なお、テレビ朝日の公式Youtubeではドラマの映像と相まったスペシャルティザームービーが公開。ドラマのセンショーナルなシーンを盛り上げている。

生田は「本当に僕ずっと彼女達の音楽とかパフォーマンスを見て陰ながら応援していた身なので、こうやって一緒にひとつの作品を共にできるっていう事をすごく嬉しく思っています」とし、「彼女達の魅力のひとつとしてパフォーマンスの高さとか奇想天外なアイディアに溢れたダンスだと思うんですけど、どういったパフォーマンスが見られるかすごく楽しみですね」と期待を寄せる。

楽曲の印象については、「オープニングからいきなりSUZUKAさんの伸びやかなボーカルから入りますけど、やっぱ気持ちいですね。あの感じでガンと来られるとこの「ダイマジン」っていうドラマがよりうねってうねって、とんでもないドラマが始まったぞという気持ちにさせてくれるような素晴らしい楽曲だと思います」と話している。

「マ人間」は8月9日に各配信サービスで先行配信が決定。8月16日にはフィジカルCDとしてEPリリースされることも発表され、「オトナブルー -From THE FIRST TAKE」や「恋文」を収録予定。

金曜ナイトドラマ『警部補ダイマジン』は、テレビ朝日系にて7月7日より毎週金曜23時15分放送。