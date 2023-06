誕生してから38年、映画・アニメ・ファッションなどを通じ世界的ポップカルチャーアイコンとして幅広い世代から支持を集めている「ミュータント・タートルズ」の劇場アニメ最新作『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』が、9月22日に公開される。新ポスターと、ムビチケ前売り券の購入特典となる”ベイビータートルズ“のオリジナルステッカーが解禁となった。

【画像】”ベイビータートルズ“のオリジナルステッカー

新ポスターは、両手を広げてスケボーを乗りこなすラファエロと、喧騒には目もくれず走り去るドナテロ。スケボーを手に微笑みをみせるレオナルドの上には、ミケランジェロが大きくジャンプし、そのスケボーの裏にはでかでかとタイトルが表記されインパクトは充分。見た目はカメでも今時のティーンエイジャーと同じく、青春を謳歌するタートルズの姿が目を引くデザインとなっている。

また、ムビチケ前売り券の購入特典として、”ベイビータートルズ“のキャラ素材を使ったオリジナルステッカーがプレゼントされる。”TINY BUT MIGHTY”とスラング混じりのコピーを掲げて、ベイビー姿の4人が大好物のピザを頬張り、愛きょうたっぷりに振る舞いながらヒーローを夢見ている姿がステッカーになった。映画本編でも大暴れする(らしい)超キュートな赤ちゃんタートルズたちにも注目だ。

(C) 2023 PARAMOUNT PICTURES.TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES IS A TRADEMARK OF VIACOM INTERNATIONAL INC.