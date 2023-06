5月末、アメリカ・サウスカロライナ州で家屋を揺るがす規模の謎の爆音が発生した。住民を不安に陥れたが、原因は未だに分かっていない。

地元メディアの報道によると23日午前8時40分ごろ、同州チャールストン市周辺の広い地域で揺れを感じるほどの相当な爆発音が発生した。

当初、この爆音は同地域で度々発生していた地震によって引き起こされたものという説もあった。

しかしサウスカロライナ州の緊急事態管理局はこの日、地震活動の報告はないとSNS上で発表。「震源を特定するために取り組んでいる」とし、この説は否定された。

また、同じ週にこの地域で沿岸警備隊による爆発物処理訓練が予定されていたため、この訓練によるものとも考えられた。

しかし海上保安庁の広報担当者は、訓練と今回の爆音に関連性はないとの見解を示している。

様々な説が現れては消え、可能性が狭まるにつれて音の正体は「流星や隕石が大気圏を通過したことでソニックブームを引き起こした」結果ではないか、という説も出てきた。

しかしレーダーにはそのような現象が起こった形跡は記録されておらず、また起きている人が多い時間帯にもかかわらず火球などを目撃したという報告もない。この説も当てはまらなかったようだ。

そんなわけで、中には「宇宙人の仕業」だとか「UFOが墜落した」というような推測も出てきている模様だ。

一方で、地上で大量の可燃性の物質が爆発した可能性も出ているが、そうであれば何らかの法に触れる可能性も高いとのこと。

早朝に響いた謎の爆音の正体は判明するのか、今後の調査結果が気になるところだ。

山口敏太郎

作家、ライター。著書に「日本怪忌行」「モンスター・幻獣大百科」、テレビ出演「怪談グランプリ」「ビートたけしの超常現象Xファイル」「緊急検証シリーズ」など。

YouTubeにてオカルト番組「アトラスラジオ」放送中

