¼ò°æË¡»Ò¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê¼ç±éÉñÂæ¤Ç¹âµé¥¯¥é¥Ö¥Þ¥Þ¤Ë¡¡£µ£²ºÐ¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»ÑÈäÏª¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¡¢¼ò°æË¡»Ò¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¡×¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö¤´¤ê¤ç¤ó¤µ¤ó¡Á¿Æ»Ò»°Âå¥Þ¥Þ²Ô¶È¡Á¡×¡Ê£¹·î£¹¡Á£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ìë¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö½÷Äë¡×¡Ö¾î²¦¡×¡ÖÌë²¦¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²èºî²È¡¢ÁÒ²ÊÎË»á¡Ê£·£²¡Ë¤¬¸¶ºî¤ÈÀ½ºî¡¦Áí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢À¯ºâ³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÌ¾»Î¤¬½¸¤¦Ê¡²¬¡¦Ãæ½§¤Î²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ£Æ²ÏÂ»Ò¥Þ¥Þ¡Ê£·£·¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉñÂæ²½¤¹¤ë¡£
£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±éÉñÂæ¤Ë¼ò°æ¤Ï¡Ö¶âÂô¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«¤¤¤¿ºÝ¤ËÌë¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤ÎÊý¡¹¤ËÂçÊÑ½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë½÷À¤Î¶¯¤µ¡¢²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÏÂ»Ò¥Þ¥Þ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²Ã²ìÍ§Áµ¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ø¤Î¤ê¥Ô¡¼Æ¯¤¯¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø£³ÉÃÌ³¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¤¹¤«¤µ¤ºÁÒ²Ê»á¤¬¡ÖÉñÂæ¤Ï¼ò°æ¤µ¤ó¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾×·â¹ðÇò¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ò°æ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉñÂæ¤Ï¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤¬Æ±µï¤·¤¿Ì´¤ÎÀ¤³¦¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿´¶¤¸¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÉñÂæ¤Ç»È¤¦ÇîÂ¿ÊÛ¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ë¤±¤ó¡¢¸«¤Ë¤¤ó¤·¤ã¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö»ä¤âÊ¡²¬½Ð¿È¤À¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¤·¤«À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÏÂ»Ò¥Þ¥Þ¤Ë¡Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡Ù¤È¤«ÇîÂ¿ÊÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ»È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£