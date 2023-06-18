¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û¡ØTHE IDOL¡¿¥¸¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡ÙÂè2ÏÃ¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Î¡ÈÉÔ²÷¤µ¡É¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡ª¡©
¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡¿EUPHORIA¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥µ¥à¡¦¥ì¥ô¥£¥ó¥½¥ó¤¬Â£¤ë¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØTHE IDOL¡¿¥¸¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£ËÜºî¤Ç¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥¤¥Ù¥ë¡¦¡È¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡É¡¦¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¤¬¡¢Âè2ÏÃ¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¡ÈÉÔ²÷¤µ¡É¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤ÏÂè2ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ú¸·Áª42Áª¡ÛU-NEXT¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¡ª2022Ç¯¥Ò¥Ã¥Èºî¤«¤é2023Ç¯ºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç
¥Æ¥É¥í¥¹¤Ï¡ÖÈÜÎô¤Ç¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ê¥²¥¹ÌîÏº¡×
¡Ø¥¸¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¹¥ê¥ó¡Ê¥ê¥ê¡¼¡á¥í¡¼¥º¡¦¥Ç¥Ã¥×¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥É¥í¥¹¡Ê¥¨¥¤¥Ù¥ë¡¦¡È¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡É¡¦¥Æ¥¹¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤éÌ¾À¼¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¡¢²á·ã¤ÊÀÉÁ¼Ì¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
Âè2ÏÃ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥É¥í¥¹¤¬¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢¥¸¥ç¥¹¥ê¥ó¤Ë»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆGQ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¥¨¥¤¥Ù¥ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ÆÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¡È¤³¤ÎÃË¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤ÏÈà¤¬¤¤¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ø¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È²óÅú¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢À½ºî¥Á¡¼¥à¤¬ÁÀ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Âè2ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏìÅÍß¤À¡£ÆÃ¤ËÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈìÅÍß¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¥¨¥¤¥Ù¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¥Æ¥É¥í¥¹¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤ÏÈÜÎô¤Ç¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤À¡£¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¸À¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ì´¸«¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤äÉþÁõ¡¢È±·¿¤Ï¤ï¤¶¤È¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¥²¥¹ÌîÏº¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤¬¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¡Ê°¹Ô¤Î¡Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¤Ï²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°¥¤ì¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡¢¾ì°ã¤¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂçÄñÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
ÊÆMax¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ÆÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂè2ÏÃ¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¤ª¤è¤½80Ëü¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÂè1ÏÃ¤«¤é12¡ó¸º¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÅöÆü»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âè1ÏÃÇÛ¿®¤«¤é°ì½µ´Ö¸å¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢¡Ø¥æ¡¼¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ù¤ä¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTHE IDOL¡¿¥¸¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ï¡¢U-NEXT¤Ë¤ÆËè½µ·îÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÇÛ¿®¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
»²¹Í¸µ¡§ÊÆGQ»ï