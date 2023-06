ロッテリアは暑い季節を元気に乗り切る「インド風タンドリーフェア」を、期間限定で開催中。

「炭火焼き タンドリーチキンナンサンド」など風味豊かなスパイス味わいや、刺激的な味付けがポイントの期間限定メニューが6品登場します☆

ロッテリア「インド風タンドリーフェア」

期間:2023年6月15日(木)〜2023年7月中旬

販売店舗:全国のロッテリア

※さいたまスーパーアリーナ店、八景島シーサイドオアシス FS店、ZOZO マリンスタジアム店を除く

本格的な夏が近づく時期に合わせて、ロッテリアは、2023年6月15日(木)より「インド風タンドリーフェア」を展開。

暑い季節にぴったりな新商品5品を含む6品のラインナップで、限定メニューが販売されています!

新商品の「インド風タンドリーチキンナンサンド」は、3段階の辛さを選べるメニュー。

サイドメニューとして「ディップ de ポテト(スパイシーカリーソース)」と、「まぜるチャイティーラテ」も同日より販売中です。

また、期間限定で販売されているヨーグルト風味に仕上げた「ラッシー風シェーキ」も、引き続き提供されます☆

炭火焼き タンドリーチキンナンサンド

販売期間:2023年6月15日(木)〜2023年7月中旬

価格:530円(税込)

1枚ずつ丁寧に手のばしして焼き上げた、もちもち食感のナンでチキンパティをレタスをサンドした「炭火焼き タンドリーチキンナンサンド」

チキンパティは鶏もも肉を炭火で香ばしく焼いてから素揚げにし、カリッとした食感です。

味付けには本格的な味わいの「スパイシーカリーソース」を使用。

ソースにはじっくり炒めたにんにくとしょうが、数種類のスパイスとトマトやヨーグルトを使い、隠し味に醤油を加えています☆

ホット タンドリーチキンナンサンド(1辛ソース/2辛ソース)

販売期間:2023年6月15日(木)〜2023年7月中旬

価格:1辛ソース 590円(税込)、2辛ソース 620円(税込)

「炭火焼き タンドリーチキンナンサンド」に、ハラペーニョ3枚と「シラチャーソース」を合わせた「ホット タンドリーチキンナンサンド(1辛ソース)」

「シラチャーソース」は唐辛子の辛味とにんにくの旨味、ビネガーの酸味の組み合わせがクセになる、タイ発祥のチリソースです。

さらに刺激がほしい人は、「シラチャーソース」を約2倍トッピングした「ホット タンドリーチキンナンサンド(2辛ソース)」も楽しめます☆

ディップ de ポテト(スパイシーカリーソース)

販売期間:2023年6月15日(木)〜2023年7月中旬

価格:360円(税込)

ロッテリアの人気サイドメニュー「フレンチフライポテト M」に、スパイシーなソースをプラス。

「スパイシーカリーソース」は、本格的なカリーソースが刺激的な味わいです!

まぜるチャイティーラテ

販売期間:2023年6月15日(木)〜2023年7月中旬

価格:350円(税込)

ロッテリアオリジナルの「チャイシロップ」に、北海道ミルクに合わせた「まぜるチャイティーラテ」

シナモン・カルダモン・クローブ・スターアニス・オールスパイス・ブラックペッパーの6種のスパイスが配合され、豊かな香りと味わい深い風味が楽しめます。

ラッシー風シェーキ

販売期間:2023年5月11日(木)〜2023年8月下旬

価格:270円(税込)

2023年5月11日より発売中の「ラッシー風シェーキ」は、ミルクベースのシェーキ。

ほど良い甘味と酸味のバランスが絶妙な、ヨーグルト風味に仕上がっています☆

暑い季節にぴったりなスパイシーな味わいの限定メニュー5品を含む、全6品を展開。

ロッテリアの「インド風タンドリーフェア」は、2023年6月15日〜2023年7月中旬まで開催中です☆

※価格は10%税込価格(テイクアウトの場合は軽減税率8%)

※一部店舗では価格が異なります

