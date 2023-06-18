¡ÚÂ®Êó¡Û²£ÉÍ¡¦¸ÍÄÍ¶è¤Î78ºÐÃËÀ²¥ÂÇ»à»ö·ï¤Ç¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à64ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§
²£ÉÍ»Ô¤Ç78ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÃË¤ËËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢64ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£Ç¯2·î20Æü¤ÎÌë¡¢²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¤ÎÊâÆ»¤ÇÆ£Âô»Ô¤Î¼ÆÅÄÅ¯ÆóÏº¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬ÃË¤ËËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì»àË´¤·¡¢ÃË¤¬Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤òËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤ê»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à¸ÍÄÍ¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÉþÉôÈËÍºÍÆµ¿¼Ô¡Ê64¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉþÉôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¡¢Ê£¿ô²ó²¥¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉþÉôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£