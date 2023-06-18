¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á»àµî¡¡¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ÎÊÆµ¡Ì©¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥óÊ¸½ñ¡×¸øÉ½¤ÇÆâÉô¹ðÈ¯
¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¹ÔÆ°¤ÈÀ¯ºö·èÄê¤ÎÆâÍÆ¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Îµ¡Ì©Ê¸½ñ¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥óÊ¸½ñ¡×¤ò1971Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤¬16Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£92ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ïº£½Õ¡¢ç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¡Ê¹ñËÉÁí¾ÊÊ¸½ñ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜÊ¸½ñÌó7000¥Ú¡¼¥¸¤Î¼Ì¤·¤ò¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Ï¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤ò¥¹¥Ñ¥¤ºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òÈãÈ½¤·¡¢¸øÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Î²ÈÂ²¤ÏÊÆ¸ø¶¦¥é¥¸¥ª¡ÊNPR¡Ë¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¿¿¼Â¤òÄÉµá¤·¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë°¦¹ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£È¿Àï³èÆ°²È¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÉ×¡¢Éã¿Æ¡¢ÁÄÉã¡¢Á½ÁÄÉã¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÂçÀª¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Èà¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë²á¾ê²ðÆþ¤ä·³»ö²ðÆþ¤òÈãÈ½¤·Â³¤±¤¿¡£
¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤ÈÂÐÎ©
1960Ç¯Âå¤Ë¹ñËÉÁí¾Ê¤Î·³»ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢³ËÀïÎ¬¤ä¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÊ¬ÀÏ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎòÂåÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëµ½âÖ¡Ê¤®¤Þ¤ó¡Ë¤äÊ´¾þ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤³¤Î»þ´ü¤ËÃÎ¤ê¡¢ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¡Ê¤«¤·¤ã¤¯¡Ë¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¯ÉÜÊ¸½ñ7000¥Ú¡¼¥¸¤òÊ£¼Ì¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤Î°µÎÏ¤¬À¯ÉÜ¤òÆ°¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¦¤Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ç¤ÎÀï¶·¤Ï½çÄ´¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°¸«²ò¤òÈÝÄê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÀïÁè·ÑÂ³¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¤ÏÀ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤â¹â¤Þ¤ê¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥È»ö·ï¤ò·Ð¤Æ¡¢ÃÆ³¯¤òÌÜÁ°¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¼ºµÓ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¦¤Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¸øÉ½¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ëµ»ö²½¤òº¹¤·»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢À¯ÉÜÊ¸½ñ¤Î¸øÉ½¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¼¤«¤¹¥¹¥Ñ¥¤ºá¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï¸ÀÏÀ¤äÊóÆ»¤Î¼«Í³¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¯ÉÜ¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£
¥Ë¥¯¥½¥óÀ¯¸¢¤Ï¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀàÅð¤ä¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¡¢¶¦ËÅ¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Çæ¿³ÃÄ¤¬É¾·è¤ò¼¨¤¹Á°¤Ë¡¢ºÛÈ½Ä¹¤¬À¯ÉÜ¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òÍýÍ³¤Ë¸øÁÊ´þµÑ¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅðÄ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤¬¤«¤Ä¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Àº¿À²Ê°å¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤ÎÉÔË¡¿¯Æþ¤ËÀ¯ÉÜ¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤¬ºÛÈ½Ä¹¤ËÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡ËÄ¹´±¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÀèÃ£¡×
¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï1931Ç¯4·î¤Ë¥·¥«¥´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¹Ù³°¤Ç°é¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ï¡¼¥ô¥¡¡¼¥ÉÂç³Ø¡¢±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤ÈÊÆ³¤Ê¼Ââ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ô¥¡¡¼¥ÉÂç¤Ç·ÐºÑ³Ø¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£
¹ñËÉÁí¾Ê¤äÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¡£¹ñÌ³¾Ê¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅö»þ¤ÎÆî¥ô¥§¥È¥Ê¥à¤Ç¤â2Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£
±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤À¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¡¦¥é¥¹¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼»á¤ÏBBC¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡ÖÆâÉô¹ðÈ¯¼Ô¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÀèÃ£¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥µ¥ó¥¸»á¤ä¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¹¥Î¥¦¥Ç¥ó»á¤Ê¤É¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ç¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤ò¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È¡¢¥é¥¹¥Ö¥ê¥¸¥ã¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï2022Ç¯12·î¤ËBBCÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¡¼¥É¥È¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥µ¥ó¥¸»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¸ø³«¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥£¥¥ê¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥¥ê¡¼¥¯¥¹¤Ï2010Ç¯¡¢ÊÆ·³¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¤¬Äó¶¡¤·¤¿70ËüÅÀ¤Ë¤ª¤è¤Öµ¡Ì©Ê¸½ñ¤ä¥Ó¥Ç¥ª¡¢³°¸ò¸øÅÅ¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¾ðÊó¤ò¡ËÉ½¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤À¤È¡¢¥¢¥µ¥ó¥¸»á¤¬¼«Ê¬¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈBBC¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯2·î¤Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Í¾Ì¿3¡Á6¥«·î¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¤äÆâÉô¹ðÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬Æþ¼ê¤·¤¿º£Ç¯3·î¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1969Ç¯¤Ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥º¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç·ºÌ³½ê¤Ç²á¤´¤¹¤Ï¤º¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ô¥§¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Î½ª·ë¤¬Áá¤Þ¤ë¤Ê¤é¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ë¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤ò´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÀ¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¡×¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¿¤È¤¨ÆâÉô¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤âÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Î¹Í¤¨¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆâÉô¹ðÈ¯¤Ï¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«¹ç¤¦¤Î¤«¤È¡¢¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤Ï¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êµæ¶ËÅª¤ÊÂçÇË¶É¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢¤äÂæÏÑ¤ä¥Ð¥Õ¥à¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¤³¦¤òÇúÇË¤¹¤ëÀ£Á°¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢Ê¸ÌÀ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ80²¯¿Í¤È¤«90²¯¿Í¤Î¿Í¤ÎÀ¸Â¸¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¬¤Î¤ë¤«¤½¤ë¤«¤Î¾õÂÖ¤Î»þ¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬Åú¤¨¤À¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ÏµÁÌ³¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡Ê±Ñ¸ìµ»ö¡¡Daniel Ellsberg: Pentagon Papers whistleblower dies aged 92¡Ë