WBC¤Ç¡È¤â¤Ã¤È¤âÆ¯¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É³ÚÅ·¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾°æÍµ¼ù¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿WBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢³ÚÅ·¡¦¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÏÂç²ñÃæ£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ú¹ñÀï¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿14¿Í¤ÎÃæ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¿ô¤Ï°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Âç²ñ¸å¡¢3·î²¼½Ü¤Ë³ÚÅ·¤ËÌá¤ë¤È¡¢4·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¡£27ºÐ£µ¤«·î¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¡££±¤«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤Æ±·î27Æü¤ËFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤¬£µ°Ì¤ËÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î¥»¡¼¥Ö¿ô¡Ê12¡Ë¤ò¤¢¤²¤ë¾¾°æ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÂ¾µåÃÄ¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¾¾°æ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëº¸Åê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤²¤ëº¸Åê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ë¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
º£µ¨½ªÎ»¸å¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎFA»Ô¾ì¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÂçÊª¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤ÎÆ°¸þ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤¬¼þ°Ï¤Î¸«Î©¤ÆÄÌ¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢£·¡Á£¸Ç¯¤Ç2000Ëü¥É¥ë¡¢£±¥É¥ë141±ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤ÈÁí³Û225²¯±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¯¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
»³ËÜ¤Ï3·î¤ÎWBC¤Ç£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ÏËÜ¾ì¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¾¾°æ¤Î¾ì¹ç¡¢WBC¤ÎÂç²ñÁ°¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÆüËÜ¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ËÜ¾ì¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¾¾°æ¤ÎÅêµå¤ò¸«Â³¤±¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬£±ÈÖÂç»ö¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇÀþ¤ÏNPB¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤éÆ¨¤²¤ÎÅêµå¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢É¾²ÁÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¡¢¾¾°æ¤ÏÄ¹Ç¯¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾ì¿ô¤âÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£Ç¯Â¿Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÉ¬¤º¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡£¾¾°æ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¸þ¤³¤¦¤ÎÃæ·Ñ¤®¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤Îµå¡£°¤¯¤È¤â¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤ä¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢£¸²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¾¾°æ¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¦¤Þ¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ37¥»¡¼¥Ö¤ò¤¢¤²¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤ËÇ÷¤ë³èÌö¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÆ±ÍÍ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤âº¸Åê¼ê¤ÎÊý¤¬¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ËÊ§¤¦Ç¯Êð¤Ï·ë¹½¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¾°æ¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤µåÃÄ¤ÏºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ç£µ²¯±ß¤Ï½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
FA¸¢¼èÆÀ¸å¡¢¡Ö£´·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¿ÈÄ¹174cm¤Î¾®¤µ¤Ê¼é¸î¿À¤Ï¡¢»îÎý¤òÎÈ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£