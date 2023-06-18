²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥¤¥óÃÂÀ¸¡ª¡Ö¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥ºep.3¡×¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¼íºê¤â»²Àï¡¢7.23ÇÛ¿®·èÄê
¡¡Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥ºep.3¡¡¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎºÆ³«¤È¥¼¥¤¥ó¤ÎÃÂÀ¸¡×¤Ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®Æü¤¬7·î23Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¼íºê¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤Î»²Àï¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÎòÂåºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤°¤ì¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿TTFC¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè1ÃÆ¤Î²¦¼ØÊÔ¡¢Âè2ÃÆ¤Î·õ»Â¡¿¥Ç¥¶¥¹¥ÈÊÔ¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢°¤òº¬Àä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶¾ïÅªÂ¸ºß¡È¥¼¥¤¥ó¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥¹¡×¤Ç¥é¥¤¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¼íºê¤¬³«È¯¤·¤¿¥¼¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÀµµÁ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¶¯¤Î¥Ù¥ë¥È¡£¡È¤¢¤ëÅ¬¹ç¼Ô¡É¤¬»È¤¦¤³¤È¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¥º¤¿¤Á¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÊÑ¿È¼Ô¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¼íºê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡TTFC¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥å¥¦¥¬VS²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¥ë¥Æ¥«¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¼íºê¤ò±é¤¸¤ëßÀÈø¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬Âç¹¥¤¤ÊËÍ¤ÏÁá¤¯¤â¥é¥¤¥À¡¼¥í¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤³¤Á¤é¤Î¤ªÏÃ¡¢¡¢¡¢¥°¥¥¡¼¡¼¥ì¥¤¡¼¡¼¡¼¥È¥Ã!!!¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÊÍÍ»Ò¡£¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¥ê¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¼Æºê¡Êµ®¹Ô¡Ë´ÆÆÄ¤È¤Î»£±Æ¡ª¡¡³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥¤¥ó¤È¤Ï¡©¡¡¥Ö¥í¥ó¥º¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¡©¡¡Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Â¸ºßÃ£¡¢¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¼íºê¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3ÃÆ¤Ë¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥É¡Ë¡×¤«¤éÅ·Ìî¹ÀÀ®¡ÊµÌºóÌéÌò¡Ë¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡×¤«¤é¹õºê¥ì¥¤¥Ê¡ÊÀ¾ÇÏ¥Ë¥³Ìò¡Ë¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥í¥ï¥ó¡×¤«¤éº½ÀîæûÌï¡ÊÌÇÌò¡Ë¤ÈÂ®¿å¾©¡Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¡¼¥¯¥¼¥í¤ÎÀ¼¡Ë¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤«¤é¿¹ÅÄÀ®°ì¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¼¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥¼¥¤¥ó¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëºâÃÄX¤«¤é¡¢¥¨¥³¥ë¡Ê¸ÅÃ«ÂçÏÂ¡Ë¤È¥¸¥ç¥¼¥ÕÍðÆ²¡Ê¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ë¤âºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë