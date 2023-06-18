¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼45ºÐ¤ÎÈà½÷¤¬Ž¢Î¥º§Ž£¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î
37ºÐ¤ÇÎ¥º§¤·¡¢44ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤¿»³Â¼Ë¨»Ò¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¸À¤¦¤È¡¢»Å»ö¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¯Âå¤À¡£°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Î¥º§¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï37ºÐ¤ÇÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËµÊÃãÅ¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»³Â¼Ë¨»Ò¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡Ë¡£»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»¨»ï¤ä¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï37ºÐ¤Î¤È¤¡£35ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢º§°ù´ü´Ö¤Ï1Ç¯È¾¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï1Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È»ö¼Âº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÃË¤¬½÷¤òÍÜ¤¦¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤É¤³¤«¾¼ÏÂ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤â¤½¤³¤Þ¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ø¼«³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¡¢ºÙ¡¹¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌë¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¿©Èñ¤ò²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¥»¥¯¥·¡¼Æ°²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½ñÀÒ¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´©»ï¤«¤é¤ÏÀ´Ø·¸¤ÎÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ñÀÒ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¸å¤ÏÀ´Ø·¸°Ê³°¤Î¶âÍ»·Ï¤ä¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¤Î»Å»ö¤â°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Î©¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¡¢»Å»ö¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Î¥º§¸å¤ÏÃ¯¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹Â³¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤À¤È²ñ¼Ò¤ÎÁíÌ³Éô¤ËÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÏ¤±½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¿¶¹þÀè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Îºî¶È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¥º§¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤ÏÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤äÊÝ¸±¾Ú¡¢ÌÈµö¾Ú¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤Ë¤À¤±¤¹¤´¤¯ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌ¾»ú¤òÊÌÀ«¤Ë¤·¤í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ÏÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Î¥º§¸å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¡¢Î¥º§¤Î¤³¤È¤òÍ§Ã£¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê´Ø·¸¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô¤â¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡£¸µÉ×¤È¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï°û¤ßÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÉ×¤¬ºÆº§¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö»ö¼Âº§¡×¤òÁªÂò
¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¸½ºß¤ÎÉ×¤È½Ð°©¤¤¡¢¸òºÝ¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤ÇÆ±À³¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï»ö¼Âº§¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼Ë¡Î§º§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÊÁ°¤Î·ëº§¤ÇË¡Î§º§¤ò¤·¤ÆÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢»ö¼Âº§¤À¤ÈÁêÂ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸øÀµ¾Ú½ñ¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÉ×¤È¤Î¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ä¹ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¸³èÈñ¤Ï´°Á´¤ËÀÞÈ¾¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥ó¤ÏÉ×¤È»³Â¼¤µ¤ó¤Ç2¡§1¤ÎÈæÎ¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤¬¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢É×¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ï·¸å¤Î¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÀÑÎ©NISA¤Ç·î1Ëü±ß¤Ç¤âÃùÃß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ×¤Ï¸µºÊ¤Î¤â¤È¤Ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÍÜ°éÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÜ°éÈñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÌÌ²ñÆü¤´¤È¤Î¸òÄÌÈñ¤ä¿©Èñ¡¢¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ø¤ª¤â¤Á¤ãÇã¤Ã¤Æ¡Ù¡ØÌ¡²è¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ä¤¤¿Æ¿´¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇºÙ¡¹¤È¤·¤¿½ÐÈñ¤â¡È¥Á¥ê¥Ä¥â¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É×¤Ï·î1²ó¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤È¤ÏÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Î´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Î¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë
Î¥º§¤ò¤·¤¿2016Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç»³Â¼¤µ¤ó¤¬ÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤ÇAV¶¯Í×ÌäÂê¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»³Â¼¤µ¤ó¼«¿È¤âÎ¥º§¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÀº¿À²Ê¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ê¤È»¶¡¹¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥À¥ë¥È´Ø·¸¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Íê¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢À¶µ°é´Ø·¸¤Î½ñÀÒ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ÍÍê¤â¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÏºÆº§Áê¼ê¤ÎÉ×¤È²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»³Â¼¤µ¤ó¡£É×¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÏµÒ´ÑÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉ×¤¬¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤âÁý¤¨¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ½Äê¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¶¦Í¤·¤ÆÍ½Äê¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÃË¤¬½÷¤òÍÜ¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³Â¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³Â¼¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤â·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¥¢¥é¥Õ¥©¡¼À¤Âå¤ÇÎ¥º§¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬Î¥º§¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï°Ê²¼¡Êhttps://form.toyokeizai.net/enquete/tko2210b/¡Ë¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¸ø³«Ãæ¤ÎÏ¢ºÜµ»ö°ìÍ÷¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¡ÊÉ±Ìî ·Ë ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë