¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐ»³Ãæ¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¡¡µß½õ¤·¤¿¥·¥§¥ë¥Ñ¥¬¥¤¥É¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤ÆÊªµÄ
¡¡¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐ»³Ãæ¤ËÄº¾åÉÕ¶á¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤Î½÷ÀÅÐ»³²È¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥§¥ë¥Ñ¥¬¥¤¥É¤é¤Ëµß½õ¤µ¤ì¡¢Ìµ»ö²¼»³¤·°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷ÀÅÐ»³²È¤¬¥·¥§¥ë¥Ñ¥¬¥¤¥É¤Ø¤ÎÊó½·1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó140Ëü±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç3²¯²ó°Ê¾å¤â±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¾åÍ·¿·Ê¹¡Êcqcb.com¡Ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉÙ¹ë¤«¤é¡Ö1ÈÕ300Ëü±ß¤Ç¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Áó°æ¤½¤é
¡¡¤³¤ÎÃæ¹ñÃæÉô¸ÐÆî¾Ê½Ð¿È¤Î50ºÐ¤Î½÷ÀÅÐ»³²È¤Ï5·î18Æü¡¢2¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃËÀÅÐ»³²È¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢²¼»³¤·»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Î³¤È´8500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¾¤ÎÅÐ»³²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î¥·¥§¥ë¥Ñ¥¬¥¤¥É¤é¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÐ»³²È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ÏÄü¤á¡¢¥¬¥¤¥É¤Ë½÷À¤ò½õ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥¤¥É¤ÏÅÐ»³²È¤Ë¡Ö1Ëü¥É¥ë¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥·¥§¥ë¥Ñ¥¬¥¤¥É¤ÎÊó½·¤Ï8000¡Á1Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷ÀÅÐ»³²È¤¬1Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÁÛÄê¤·¡¢¥¬¥¤¥É¤ÏÅÐ»³²È2¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢½÷ÀÅÐ»³²È¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç²¼¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¿ôÆü´Ö¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç½÷ÀÅÐ»³²È¤Ï²óÉü¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤È¤ÎÅ¿Ëö¤òÊ¹¤¤¤¿½÷ÀÅÐ»³²È¤Ï1Ëü¥É¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¡£¤¤¤¯¤éÀâÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ëü¥É¥ë¤Ï½÷ÀÅÐ»³²È¤ÈÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÅÐ»³²È¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½÷ÀÅÐ»³²È¤«¤é¤Ï2¿Í¤ä¥¬¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸æÎé¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¾åÍ·¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñÈÇÃ»Ê¸Åê¹ÆSNS¡ÖÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¡×¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î½÷À¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í½÷ÀÁ´ÂÎ¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¤³¤Î½ÐÍè»ö¤òÃÎ¤Ã¤¿Â¾¤Î¥·¥§¥ë¥Ñ¥¬¥¤¥É¤¿¤Á¤âº£¸å¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤â½õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¡£