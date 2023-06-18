»³²¼ÃÒµ×¡¢°¦¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¡ØSEE HEAR LOVE ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤ë¡Ù¡ÊPrime Video ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ç¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿»³²¼ÃÒµ×¡£¼¡Âè¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿Ì¡²è²È¡Ê»³²¼¡Ë¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë½÷À¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤Î°¦¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦ËÜºî¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ò³Ø¤Ó¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£»³²¼¤¬°¦¤ò¸ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢10Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦º£¤Î»Å»öÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¹æµã
¡¡ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ç100Ëü°Ê¾å¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤¿ NASTY CAT ¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£»ëÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è²È¡¦¿¿¼£¤ò±é¤¸¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¡¢¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤½÷À¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ËÍ¼«¿È¡¢¡È¤³¤ÎÆó¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤â¤È¤â¤È¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´Ñ¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»³²¼¤À¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤â¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¡Ê2005¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ç¿Í¸øÆó¿Í¤Î»×¤¤¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Åö½éÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Í½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó´ÆÆÄ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¼Â¤ê¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡ÖËÍ¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤ËºÇ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó´ÆÆÄ¤Ï°áÁõ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸ÃÏ¤ä¿§Ì£¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÍýÅª¤Ê¤³¤È¤«¤é¤âÌò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾®Êª¤ò»£±Æ¤¹¤ë»þ¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤¬»ý¤ÄÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤È¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¤¡¦¥¸¥§¥Ï¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ËºÇÄã5²ó¤Ï¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢ËÍ¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¡ÊºîÉÊ¤Î¡Ë¿§Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
°¦¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È
¡¡¿¿¼£¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ç¤¢¤ë¶Á¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º²¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡Ö°¦¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤·¡¢ËÍ¤â¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿¼£¤È¶Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¶¯ÎÏ¤ÊÀÜÃåºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î»×¤¤¤¬¥Ð¥·¥Ã¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë°¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÀäË¾¤¹¤ë¿¿¼£¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òÉ¬»à¤Ç»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢°¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¡£
¡¡¿¿¼£¤È¶Á¤Î¸ò¤ï¤¹Ìµ½þ¤Î°¦¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë»³²¼¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖI See You¡×¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÀ©ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¿¿¼£¤ÎDNA¤ò³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤äºî»ì²È¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÊý¤È¤âºÙ¤«¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î»ì¤â²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¿äÚÊ¤·¤Æ¡£¡ÈËÍ¤Î·ì¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¾è¤»¤Æ±¿¤Ö¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î²Î»ì¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆÃ¤Ë¿¿¼£¤È¶Á¤Î°¦¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤È¤Î»Å»ö¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤Î¾ðÇ®¤ò¤ï¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇÐÍ¥¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¼ã¤¤º¢¤Ï¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿
¡¡ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿¼£¤Ï¶Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÄü¤á¤Ê¤¤¿´¡É¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»³²¼¤Ï¡Ö¿¿¼£¤Ï¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤¢¤Þ¤ê¶ìÏ«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤º¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤¬¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Äü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»³²¼¤À¤¬¡¢ÆÈÎ©Á°¤Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ÃË¼Ò²ñ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÏÃç´Ö¤À¤±¤ì¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ì²óÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢38ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¯¥ë¡¼¤È¤Î¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¡£¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£»Å»ö¤ËÎ×¤à¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ´¤ê¶¯¤µ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢NBA¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ºÇÔ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¼«¿È¡¢¡È¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤Î¤â¤È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ºÇÔ¤òÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò°ìÀÚ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤äÌòÊÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅÒ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÊý¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡È¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤Û¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë»³²¼¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¡Ê¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Ç¡Ë¥Ì¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤ò±é¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌòÊÁ¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÎ¹Î©¤Ã¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÈÍç°ì´Ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥À¥¸¥ã¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ï¿É¤¤¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í·¤Ó¿´¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡Ë