37ºÐ¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡¢¥µ¥¦¥¸1Éô¤Î3Ç¯Áí³Û900²¯±ßÄ¶¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö¥Î¡¼¡×¡¡¥ì¥¢¥ë¤È·ÀÌó±äÄ¹¤«
¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬Ç¯Êð310²¯±ß¤Î3Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤«
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¶¯¹ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÆüËÜ±ß¤Ç3Ç¯Áí³Û900²¯±ß°Ê¾å¤Î¥á¥¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö¥Î¡¼¡×¤ÎÊÖÅú¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë³«ºÅ¾·Ã×¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÆ°¤¤¬¸²Ãø¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤¬¥ì¥¢¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥¨¥ó¥´¥í¡¦¥«¥ó¥Æ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¬¥Ü¥óÂåÉ½FW¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¡¼¥Ð¥á¥ä¥ó¤Ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ä¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥Ð¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢5·î¤Ë¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë·è¾¡Àï¤òÀï¤Ã¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ËÇ¯Êð2²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó310²¯±ß¡Ë¤Î3Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦Áí³Û6²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó930²¯±ß¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢9·î¤Ë38ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö¥Î¡¼¡×¤Î²óÅú¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¤È·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ÏÍèµ¨½ªÎ»¸å¤ËºÆ¤Ó¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤«¤é¤ÎÅ·Ê¸³ØÅª¤Ê¶â³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤â¤Þ¤À²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë