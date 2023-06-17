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Obesogenic Diet Cycling Produces Graded Effects on Cognition and Microbiota Composition in Rats - Kendig - Molecular Nutrition & Food Research - Wiley Online Library
https://doi.org/10.1002/mnfr.202200809
Diet cycling impacts spatial memory: rat study | UNSW Newsroom
https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/diet-cycling-impacts-spatial-memory-rat-study
Occasional 'Cheat' Meals Could Affect The Way Your Brain Functions : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/occasional-cheat-meals-could-affect-the-way-your-brain-functions
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