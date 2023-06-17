¿Æ¤Î»à¸å¡¢¼Â²ÈÁêÂ³¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÌ¾µÁÊÑ¹¹¡×¤ÏÉ¬¿Ü¡©¡Ä¤â¤·¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÈÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡É¤Ï¡Ú»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ¡Û
¿Æ¤Î»à¸å¡¢¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¤ß¤É¤êË¡Ì³»öÌ³½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥é¥à¡Ø¥¹¥Þ¤½¤¦¡ÝÁêÂ³ÅÐµ¡Ý¡Ù¤«¤é°ìÉôÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¤ä¤êÊý¤ä¼êÂ³¤¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Á°Â£Í¿¤äÁêÂ³¤ÇÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç
ºâ»º¤ò»Ò¤äÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁêÂ³¡×¡¢¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤¬¼ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤êÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¾µÁ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Î½èÊ¬¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Åù¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏË¡Ì³¶É¤Ë¤ÆÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Þ¤¿¤ÏÁêÂ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸Á°Â£Í¿¤Ç¼Â²È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡
ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë½ñÎà¤¬¡¢Â£Í¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤ÎÂ£Í¿¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜ¹à¤Ç¤Ï¡¢Â£Í¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÉ¬Í×½ñÎà¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
É¬Í×½ñÎà¤òÂ·¤¨¤ë
¢þÂ£Í¿¼ÔÂ¦¤¬Â·¤¨¤ë½ñÎàÅù
¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¼±ÊÌ¾ðÊó¡ÊÅÐµºÑ¸¢Íø¾Ú¡Ë
¡¦È¯¹Ô¤«¤é3¥õ·î°ÊÆâ¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ
¡¦ÉÔÆ°»º¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á¾ÚÌÀ½ñ
¡¦¼Â°õ
¢þ¼õÂ£¼ÔÂ¦¡ÊÉÔÆ°»º¤òÌã¤¦Â¦¡Ë¤¬Â·¤¨¤ë½ñÎàÅù
¡¦½»Ì±É¼
¡¦°õ´Õ¡Ê¼Â°õ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ë
Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë
Â£Í¿·ÀÌó½ñ¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¼°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¡Ö¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡×¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡×¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×ÉÔÆ°»º¤òÂ£Í¿¤·¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ëµºÜ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Â£Í¿¼Ô¤È¼õÂ£¼Ô¤¬½ðÌ¾Æè°õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐµ¿½ÀÁ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë
ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¸¶°øÅù¤òµºÜ¤·¤¿ÅÐµ¿½ÀÁ½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅÐµ¿½ÀÁ½ñ¤Î¤Ò¤Ê·Á¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎË¡Ì³¶É¤ÎHP¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ë¡Ì³¶É¡§
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
¤Ê¤ª¡¢¿½ÀÁ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤ò°ì½ï¤ËÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸å¤Î¹àÌÜ¤Ç¾Ü½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î»à¸å¡¢¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¤È¤¤Î¼êÂ³¤ÊýË¡
ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë½ñÎà¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬Í×½ñÎà¤òÂ·¤¨¤ë
¡°ìÈÌÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Î½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜµÚ¤Ó½üÀÒÆ¥ËÜ
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Î½ÐÀ¸¤«¤é½»Ì±É¼½üÉ¼Ëô¤ÏËÜÀÒÃÏ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¸ÍÀÒ¤ÎÉíÉ¼
¡¦Ë¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ
¡¦ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÁêÂ³¿Í¤Î½»Ì±É¼
¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á¾ÚÌÀ½ñ
¡¦ÁêÂ³´Ø·¸ÀâÌÀ¿Þ
¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¡¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ê²¼¤Î½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ
¡¦Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ
£°ä¸À½ñ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅÐµ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç
ÈïÁêÂ³¿Í¤Î°ä¸À½ñ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅÐµ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î¢¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö°ä¸À½ñ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ä¸À½ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ¿È¤Î³ÎÇ§¤ÎÁ°¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¡¢°ä¸À½ñ¤Îµ¶Â¤ËÉ»ßÅù¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¸¡Ç§¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅÐµ¿½ÀÁ½ñ¤òºîÀ®¤·Ë¡Ì³¶É¤ËÄó½Ð¤¹¤ë
Â£Í¿¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢É¬Í×½ñÎà¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤éÅÐµ¿½ÀÁ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ò´É³í¤¹¤ëË¡Ì³¶É¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Ç¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤Î¼ïÎà¤È·×»»ÊýË¡
ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶°ø¤¬À¸Á°Â£Í¿¤«ÁêÂ³¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½êÍ¸¢°ÜÅ¾¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê¤½¤ÎÀÇ³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤éÀÇ¶â¤Ï¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ºÀÇÁ¼ÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÇÍý»Î¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â£Í¿ÀÇ
Â£Í¿ÀÇ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼°¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡²ÝÀÇ²Á³Ê¡á1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿Áí³Û¡½110Ëü±ß
¢ÀÇ³Û¡á²ÝÀÇ²Á³Ê¡ßÀÇÎ¨¡½¹µ½ü³Û
Îã¤¨¤Ð¡¢2,000Ëü±ß¤ÎÅÚÃÏ¤òÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï
¡¡2,000Ëü±ß¡Ý110Ëü±ß¡á1,890Ëü±ß
¤³¤Î1,890Ëü±ß¤¬²ÝÀÇ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤òÂ£Í¿ÀÇ¤È¤·¤ÆÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹ñÀÇÄ£¤ÎHP¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¡§
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
ÁêÂ³ÀÇ
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼°¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡á3,000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô
¢ÀÇ³Û¡á¡ÊÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¡½´ðÁÃ¹µ½ü³Û¡Ë¡ßÀÇÎ¨¡½¹µ½ü³Û
Îã¤¨¤Ð¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿ÍÆó¿Í¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç5000Ëü±ß¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç
¡¡¡¡5,000Ëü±ß¡½¡Ê3,000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ß2¡Ë¡á800Ëü±ß
¤³¤Î800Ëü±ß¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿³Û¤òÁêÂ³ÀÇ¤È¤·¤ÆÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇÎ¨¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹ñÀÇÄ£¤ÎHP¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¡§
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
ÉÔÆ°»º¼èÆÀÀÇ
ÉÔÆ°»º¼èÆÀÀÇ¤Ï¡¢Í½þ¡¦Ìµ½þ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¼°¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¡ßÀÇÎ¨
¤Ê¤ª¡¢ÎáÏÂ6Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÂðÃÏµÚ¤ÓÂðÃÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤Ï1¡¿2¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÇÎ¨¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅìµþÅÔ¼çÀÇ¶É¤ÎHP¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¼çÀÇ¶É¡§
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html#gaiyo_01
ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ
ÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¡ßÀÇÎ¨¡×¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇÎ¨¤ÏÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁêÂ³¤Î¾ì¹ç¡§ÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¡ß0.4%
¡¡Â£Í¿¤Î¾ì¹ç¡§ÉÔÆ°»º¤Î²Á³Ê¡ß2.0%
Îã¤¨¤Ð¡¢2,000Ëü±ß¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÍ¸¢¤Î°ÜÅ¾ÅÐµ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï
ÁêÂ³¤Î¾ì¹ç
¡¡¡¡2,000Ëü±ß¡ß0.4%¡á8Ëü±ß
Â£Í¿¤Î¾ì¹ç
¡¡¡¡2,000Ëü±ß¡ß2.0%¡á40Ëü±ß
¤¬ÅÐÏ¿ÌÈµöÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤â»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤Ù¤¡©
ÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤Þ¤¿¤ÏÂ£Í¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅÔ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹à¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÁêÂ³¤¬µ¯¤¤ë¤È¸¢Íø´Ø·¸¡¦¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë
ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÉÔÆ°»º¤Î¸½½êÍ¼Ô¤¬»àË´¤·¤Æ¼¡¤ÎÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¡¢ÁêÂ³´Ø·¸¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÏÊ£»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÁÄÉã¢ªÊì¢ª¼«Ê¬¤Ø¤ÈÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁ¤¬ÁÄÉã¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÏÁÄÉã¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÈÊì¤ÎÁêÂ³¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¿ÍÄ´ºº¤ÏÈÑ»¨¤È¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤¿¤áÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤¬¤â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤ÎÂå¤¬¸Å¤¤¤È¡¢¸½Âå¤È¤Ï¸ÍÀÒ¤Î¸«Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×½ñÎà¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢»ÊË¡½ñ»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¤Ë°ÍÍê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¡¦ÄñÅö¸¢¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
ÉÔÆ°»ºÅÐµ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤ò¸ø¼¨¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Î¸¢Íø°ÜÆ°¤ò¾Ê¤¤¤¿ÅÐµ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Éã¤«¤éÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁ¤¬Éã¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Éã¤«¤éÇã¼çÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¼«¿È¤ËÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤·¤Æ¤«¤éÇã¼ç¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¡¦Ã´ÊÝ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼êÊý¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÆ°»º¤¬º¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
Ì±Ë¡¾å¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢ÅÐµ¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¸¢Íø¤òÂè»°¼Ô¤ËÂÐ¹³¡Ê¸¢Íø¤Î¼çÄ¥¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬A¤ÈB¤ÎÆó¿Í¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤è¤êA¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¡¢¤½¤ì¤òÅÐµ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢B¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤¬¡¢B¤ÎË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Î¸ÂÅÙ¤ÇÉÔÆ°»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢A¤ÏB¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤è¤êA¤¬ÉÔÆ°»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³¤·¤¿¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÉÔÆ°»º¤¬ÁêÂ³¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç½êÍ¸¢¤ÏÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤Î¶¦Í¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë
Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê²áÎÁ¤Ë½è¤»¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂ³ÅÐµ¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½êÍ¼ÔÉÔÌÀÅÚÃÏ¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ»ö¶È¤ÎÁË³²¤ä¶áÎÙÅÚÃÏ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆË¡²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯4·î1Æü°Ê¹ß¤ÏÁêÂ³ÅÐµ¤Î¿½ÀÁ¤¬µÁÌ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎË¡²þÀµ¤ÎÆâÍÆ¤ò´Ê·é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯4·î1Æü°Ê¹ß¡¢ÁêÂ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤ËÁêÂ³¤ÎÅÐµ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯4·î1Æü¤è¤êÁ°¤ËÁêÂ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ±Æü¤è¤ê3Ç¯°ÊÆâ¤ËÁêÂ³¤ÎÅÐµ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁêÂ³ÅÐµ¤Î¿½ÀÁµÁÌ³¤ò¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¡ÊÃí1¡Ë¤Ê¤¯ÂÕ¤ë¤È10Ëü±ß°Ê²¼¤Î²áÎÁ¤Ë½è¤¹¤³¤È¤È¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãí1¡§ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¿ô¼¡ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿ÍÄ´ºº¤äÉ¬Í×½ñÎà¤Î¼ý½¸¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë
¡¦°ä¸À¤ÎÍ¸úÀ¤ä°ä»º¤ÎÈÏ°ÏÅù¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¿½ÀÁµÁÌ³¤òÉé¤¦ÁêÂ³¿Í¼«¿È¤Ë½ÅÉÂÅù¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤È¤á
°Ê¾å¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾å½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¾µÁÊÑ¹¹¤ò¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÔÅÔ¹ç¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÌ¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¯»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤ò»²¾È¤·¡¢¼«¿È¤Ç¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÌµÍý¤½¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£