困っている人がいたら、手を差し伸べる心優しき人は少なくない。海外では、ホームレスの女に手を差し伸べたところ、大変な目に遭った人がいる。

アメリカ・テキサス州の住宅で家主の男性を虐待し、家電や金品を盗んだとして、警察が男女3人を起訴した。海外ニュースサイト『KHOU 11』『Dallas Express』などが6月8日までに報じた。

報道によると2022年12月、同州トムボールに住む79歳男性が知り合いのお葬式でルイジアナ州に向けて出発し、数日家を空けたという。男性が家に戻ったところ、異変に気付いた。自宅ガレージ内に止めておいたマイカーがなくなっていた。

男性が自宅に入ろうとするも、家のカギが入らず。錠前が変更されていたそうだ。男性は何とか家に入ることができたが、室内は荒れており、テレビ、冷蔵庫、オーブンなどがなくなっていたそうだ。

男性はお葬式の数か月前に、ホームレスの43歳女Aと出会い、親切心から自宅の一部屋をAに無料で提供していた。自宅には、女の姿もなかったそうだ。このとき、男性は警察に通報しなかった模様だ。

数日後、女Aは、連れの男(年齢不明)とともに男性の家に再び現れた。Aは「助けてほしい」などと男性に懇願したそうだ。男性は「住む場所は提供するし、食事も提供するが、永遠にするわけではない」と伝え、Aと男を再び家に迎え入れた。

その後、Aの友人とみられる39歳女Bも、男性の家にやってきて、一緒に住み始めた。奇妙な4人暮らしは2か月続いたそうだ。男性によると、同居中、Aらにクレジットカードを勝手に使われ、ガソリン代を要求され、お金を渡すまで殴られるなど、日常的に暴力を振るわれたそうだ。

男性の異変に気付いたのは、近所の友人女性だ。2023年2月中旬ごろ友人女性が、町で男性と会った際、男性の腕に無数のあざがあるのを発見。不審に思った友人女性は、後日男性の家を訪問。友人女性が男性を病院に連れて行った。その時に男性から「家を占拠され、暴行を受けている」などと打ち明けられたという。

友人女性が警察に通報。警察が男性宅に駆け付けるも、男性が高齢で、意思疎通に少々難があったため、警察は捜査を慎重に進めることに。男性の家にはA、B、男の3人も住んでおり、家から出ていくことを拒否したそうだ。のちに、友人女性と警察の協力のもと、A、B、男を男性宅から追い出すことに成功している。

事件発覚から4か月後の6月2日、警察は、男性に対する虐待、窃盗容疑で3人を起訴して、逮捕状を請求した。Aはすでに別件で逮捕されている。捜査関係者によると、Aはいわくつきの人物で、高齢者を狙った強盗を繰り返している。同様の前科もあるそうだ。

Bと男の行方は現在も分かっていない。警察は顔写真を公開し、情報提供を呼び掛けているという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では、「恐ろしい。一人暮らしのお年寄りは気を付けないと」「親切をあだで返す、卑劣な犯行」「男性が認知症っぽいところをつけこまれたようだ」「ホームレスになるには理由がある」「若い女性に助けを求められたら、むげにできないのが男の悲しいサガ」「人が良すぎる。一度窃盗されているのに」「男性も一人暮らしで寂しかったのだろう」といった声が上がった。

ホームレスを助ける方法は、他にもあるだろう。物騒な世の中、見知らぬ人を家に住まわせるのだけはやめておいた方がよさそうだ。

