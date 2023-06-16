¡È¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡É¹õÅÄ¿òÌð¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¡õ»³¸ý¾Í¹Ô¤È¤Î¥¤¥±¤ª¤¸3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡À¼Í¥¤Î¹õÅÄ¿òÌð¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎËÜµÜÂÙÉ÷¡õ»³¸ý¾Í¹Ô¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä¤È¥Ï¥Ã¥È¤¬»÷¹ç¤¤²á¤®¤ë¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¹õÅÄ¿òÌð
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥»¥¬¤Ï¥²¡¼¥à¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯7³°ÅÁ Ì¾¤ò¾Ã¤·¤¿ÃË¡Ù¤È¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯8¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRGG SUMMIT SUMMER 2023¡¿Î¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¿·ºîÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡¡Æ±È¯É½²ñ¤Ë¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯7³°ÅÁ Ì¾¤ò¾Ã¤·¤¿ÃË¡Ù¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¹õÅÄ¿òÌð¡Ê¶ÍÀ¸°ìÇÏÌò¡Ë¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¡¢»³¸ý¾Í¹Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÏÈ¯É½²ñ¸å¤Ë¡Ö¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ³°ÅÁ Ì¾¤ò¾Ã¤·¤¿ÃË¡Ù¿ô½½Ç¯Á°¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ª2¿Í¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡ËÜµÜÂÙÉ÷¤µ¤ó¡¡»³¸ý¾Í¹Ô¤µ¤ó¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤µ°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ªÍ·¤Ù¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸Âç½¸¹ç¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ä¤¤¤Ë¤ªÆó¿Í¤¬»²Àï¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö³°ÅÁ¤È8¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö¹õÅÄ¿òÌð¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷takayakuroda¡Ë