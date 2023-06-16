¥ì¥â¥óÌ£¤Î²Ö¤Ó¤é¡©¡¡»°¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â°¦ÍÑ¡¡±ÉÍÜ²Á¤â¤¢¤ëà¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼á
ºÇ¶á¡¢ÎÁÍý¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à²Ö¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ê¿©ÍÑ²Ö¡Ë¡×¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥é¥À¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇä¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¤Î²Ö¤Ë¤ÏÇÀÌô¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ìî³°¤Î¿¢Êª¤Ë¤ÏÍÆÇ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÍÑ¤ÈÊ¬¤±¤ëÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²èÊóÆ»Éô¡¦¾®Àî»í¿¥¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥µ¥é¥À¤Ë¡£3¤ÄÀ±¥·¥§¥Õ¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²Ö
¥Ð¥é¤ä¥¥¯¡¢50¼ïÎà¤Û¤É¤¬Î®ÄÌ¿©ÍÑ²Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖEdible¡Ê¡á¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ë¡×¤Î²Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¿©ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÁ´¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿²Ö¤Ç¡¢ÆÇÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÇÀÌô¡¦ÄãÇÀÌô¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Ë¤âÂ¿¤¤¥¥¯²Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢40¡Á50¼ïÎà¤Û¤É¤Î²Ö¤¬¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥ª¥é¤ä¥Ê¥Ç¥·¥³¡¢¥Ð¥é¡¢¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ú¥ó¥¿¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¾®ß·Î¼¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢50¼ï¤Û¤É¤Î¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²Ö¤Ó¤é¤Î·Á¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¡¢¤Õ¤ä¤±¤¿¤ê¡¢¹á¤ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Àö¤ï¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÏÇÝÃæ¤ËÇÀÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤ä»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢±ÉÍÜ¤â¤¢¤ë¾þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¿©ÍÑ²Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¤äÄ´ºº¤Ê¤É¤«¤é¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥ª¥é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óA¡×¤ä¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡¢¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¥Ð¥é¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ä¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾þ¤ê¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿©ÍÑ²Ö¡£¤·¤«¤·¾®ß·¤µ¤ó¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²Ö²°¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª²Ö¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÏÇÝ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ÉÊ¼ï¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥¼¥ê¡¼¡¢¥±¡¼¥¤ËºÜ¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼Ñ¤Æ¥¸¥ã¥à¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®ß·¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯È¯É½¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ë¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬¥ì¥â¥ó¤ÎÌ£¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ï¥Ö¥É¥¦¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¥Ù¥´¥Ë¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿©ÍÑ²Ö¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÀâÌÀ¤ä¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿©ÍÑ¡×¤À¤±¤·¤«¤·´Ñ¾ÞÍÑ¤Ë°é¤Æ¤¿²Ö¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²ÖÃÅ¤Î¥Ù¥´¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÇÀÌô¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÍÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®ß·¤µ¤ó¤â¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌµÇÀÌô¤â¤·¤¯¤ÏÌîºÚ¤ÈÆ±¤¸´ð½à¤ÎÇÀÌôÎÌ¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¿©ÍÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¾ÞÍÑ¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¤ä¡¢Ìî³°¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¢Êª¤Ë¤ÏÆÇÀ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸í¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤ë»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¤¥»¥ó¤È¥Ë¥é¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ì¥µ¥Õ¥é¥ó¤ÎÍÕ¤ò¥®¥ç¥¦¥¸¥ã¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢²¼Î¡¤äÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»àË´¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤«¤é22Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÍÆÇ¿¢Êª¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬213·ïÈ¯À¸¤·¡¢17¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤¿¢Êª¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿©ÍÑ¤È³Î¼Â¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¿¢Êª¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËºÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢Çä¤é¤Ê¤¤¡¢¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£