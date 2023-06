「ラップ界の女王」と呼ばれ、長年ラップ界を牽引してきたニッキー・ミナージュ。高速ラップに加えて、大胆なメイクや、自身の体型を強調するような衣装や着こなしで知られている。

実は以前から「胸を小さくしたい」と話していた、ニッキー。乳房縮小手術を受けたことをSNSで公表し、注目を集めている。

映画『バービー』に楽曲を提供しているニッキー。そのプロモーションのためにInstagramに投稿した動画では、コメント欄に自ら「新しい胸だよ」とメッセージを残し、乳房縮小手術を受けたことを示唆。

また、ファンが「ニッキーが胸を小さくしたらしい」と書いたTikTok動画を作成したところ、これをニッキー自身がInstagramストーリーでシェアし、認める形となった。

豊胸手術については、過去にTwitterで「神に誓って、インプラントを入れたことはない」と明確に否定したこともあったニッキー。一方で、お尻に関しては違法な手術によって大きくしたことを認めており、「自信が持てなかった頃にしたこと。女性に影響を与えたことに責任を感じている」と胸の内を吐露したこともあった。

Dear Barbies, I swear to God on my life I've NEVER had breast implants. I love MTO but why do they insist on making things up? Love, Barbie