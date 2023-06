ペドロ・パスカル＆スティーヴン・ユァンが煽り運転体験を語る「唾をかけられた」

ロードレイジ(煽り運転)で騒動が始まるNetflixの異色ダークコメディドラマ『BEEF/ビーフ 〜逆上〜』に主演したスティーヴン・ユァンと、『マンダロリアン』や『THE LAST OF US』などで知られるペドロ・パスカルが対談し、ペドロが自身の“ロードレイジ”体験を明かしている。



『BEEF/ビーフ』は、高級車と接触しそうになり、腹を立てた主人公ダニー(スティーヴン・ユァン)が相手の運転手とカーチェイスを始めたことで、次々に騒動に発展する様子がダークユーモアを絡めながらスリリングに描かれる。

米Varietyで俳優が対談する企画「Actors on Actors」で、ペドロがスティーヴンに、自身のロードレイジ体験を披露。「昨日もあったんです。それは僕のせいなんだけどね。これまでにも(ロードレイジ)は3度体験していて、全部自分に非があった。誰かを追い抜いて、ふと見ると、助手席の窓に唾液の塊が垂れていたよ。妹が“クソッ!”と言っていた」と語った。

その話に驚いて、「それは酷いね。運転席側から? その人はあなたに向かって、思いっきり唾を吐いたのか?」と反応したスティーヴンに、ペドロが、「ショックだったよ。怒りが込み上げた訳ではなかったし、少し怖くなって不安にもなったね」と答えている。

