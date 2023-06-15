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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼óÅÔ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡ÊNational Museum¡Ë¤Ç14Æü¡¢´Ä¶³èÆ°²È2¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµð¾¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¡ÊClaude Monet¡Ë¤Î³¨²è¤ÎÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¤ËÀÖ¤¤ÅÉÎÁ¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¡¢¼ê¤òÀÜÃå¤¹¤ë¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤ÈÈþ½Ñ´Û¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
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