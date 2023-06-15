¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼óÅÔ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¤Î³¨²è¡Ö¥¸¥Ù¥ë¥Ë¡¼¤Î¥â¥Í¤ÎÄí¡×¤ËÅÉÎÁ¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¤¿³èÆ°²È¡£´Ä¶­ÃÄÂÎ¡ÖAterstall Vatmarker¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤è¤ê¡Ê2023Ç¯6·î14Æü¸ø³«¡Ë¡£(c)AFP PHOTO / ATERSTALL VATMARKER

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼óÅÔ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Î¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡ÊNational Museum¡Ë¤Ç14Æü¡¢´Ä¶­³èÆ°²È2¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµð¾¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¡ÊClaude Monet¡Ë¤Î³¨²è¤ÎÊÝ¸î¥¬¥é¥¹¤ËÀÖ¤¤ÅÉÎÁ¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¡¢¼ê¤òÀÜÃå¤¹¤ë¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¤ÈÈþ½Ñ´Û¤¬È¯É½¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢25ºÐÁ°¸å¤È30ºÐÁ°¸å¤Î½÷2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£´Ä¶­ÃÄÂÎ¡ÖAterstall Vatmarker¡×¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢¹³µÄ¤Î¼Â»Ü¤òÇ§¤á¤¿¡£

¡¡Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Í¤¬1900Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¥¸¥Ù¥ë¥Ë¡¼¤Î¥â¥Í¤ÎÄí¡ÊThe Artist's Garden at Giverny¡Ë¡×¡£Èþ½Ñ´Û¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢³¨²è¼«ÂÎ¤¬Â»½ý¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÉÔÌÀ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News

¢£´ØÏ¢µ­»ö
¡¦¥´¥ä¡ÖÍç¤Î¥Þ¥Ï¡×¤Ë¼ê¤òÀÜÃå ´Ä¶­³èÆ°²È2¿ÍÂáÊá ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡¦´Ä¶­ÃÄÂÎ¤¬¼ê¤òÅ½¤êÉÕ¤±Æ»Ï©Éõº¿¡¢¸òÄÌ¤Þ¤Ò ¥É¥¤¥Ä
¡¦´Ä¶­ÃÄÂÎ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÀèÃ¼¤òÀÚÃÇ ÆÈ¼óÅÔ