ÂáÊá¤Î18ºÐ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«±Ò´±¤ËÆ´¤ì¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼
¡¡´ôÉì»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¼Í·â¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸¡Ê18¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«±Ò´±¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤äÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Ç²á¤´¤·¡¢º£Ç¯4·î¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ò¤«¤Ð¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡×¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ê18¡Ë¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼·±Îý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«±Ò´±¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Â¿¤¯¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ë¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇµþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ê18¡Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¡¢¤¢¤ë¼«±ÒÂâ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Þ¤Ç¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎÀ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àï¼Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ÏËÉÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÊüÁ÷Éô¤ËÆþ¤ê¡¢Ãë¤ÎÊüÁ÷¤Î»Ê²ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»ö·ï¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚµÜºêÎ´¡Û