『デッドプール3』2024年5月4日に全米公開 11月から半年早まる
米ウォルト・ディズニー・カンパニーは現地時間13日、マーベル・スタジオ新作映画の全米公開スケジュール変更を発表した。2024年11月8日全米公開予定だった『デッドプール』シリーズ第3弾は、2024年5月3日へと約半年早まっている。
ディズニーが発表した、マーベル・スタジオ映画の新たな公開スケジュールは以下の通り。
『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド（原題） / Captain America: Brave New World』2024年5月3日→2024年7月26日
『サンダーボルツ（原題） / Thunderbolts』2024年7月26日→2024年12月20日
『ブレイド（原題） / Blade』2024年9月6日→2025年2月14日
『デッドプール』第3弾 2024年11月8日→2024年5月3日
『ファンタスティック・フォー（原題） / Fantastic Four』2025年2月14日→2025年5月2日
『アベンジャーズ：ザ・カーン・ダイナスティ（原題） / Avengers: The Kang Dynasty』2025年5月2日→2026年5月1日
『アベンジャーズ：シークレット・ウォーズ（原題） / Avengers: Secret Wars』2026年5月1日→2027年5月7日
アメリカでは現在、全米脚本家組合（WGA）によるストライキが続いており、新作映画やドラマの製作が軒並みストップ。マーベル・スタジオも『ブレイド（原題）』『サンダーボルツ（原題）』の製作一時停止を余儀なくされている。（編集部・倉本拓弥）