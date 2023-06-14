Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÃå°áÃå²Ð¡×¡¡¿È¶á¤Ê¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤àÀ¼Áá¤â¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤µ¤é¤ËÍ×·Ù²ü
Ç¯¤Ë100¿ÍÁ°¸å¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃå°áÃå²Ð¡×¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤¬Ãí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¸Î¤òËÉ¤°ÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²èÊóÆ»Éô¡¦µàÌÚÀ¿°ìÏº¡Ë
¡Ú¸¡¾Ú¡Û¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¨¤Å¤é¤¤
Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÃå°áÃå²Ð¡×»ö¸Î5·î¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Î²Ð¤Ë¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÃí¤®¡¢Î©¤Á¾å¤Ã¤¿±ê¤Ë¤Þ¤«¤ì¤¿ÀìÌç³Ø¹»À¸1¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¡Ø¾ÃËÉÅý·×¡Ê²ÐºÒÅý·×¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ë¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¡ÊÊü²Ð¼«»¦¼ÔÅù¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÏËèÇ¯Ìó1200¿Í¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃå°áÃå²Ð¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï100¿ÍÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå°áÃå²Ð¤È¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤Î¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Î²Ð¤äÊ©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤Ê¤É¤¬¡Öº£Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¡×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¸½¾Ý¡£
Æ±Ä£¡Ø²ÐºÒ¤Î¼ÂÂÖ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤«¤é19Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÃå°áÃå²Ð¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾²Ðµ¤¼è°·ÃæµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¡×¤ò½ü¤¯¤È¡¢¡Ö¤¿¤²ÐÃæ¡×¤Î³ä¹ç¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿æ»öÃæ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡¦¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°åÎÅµ¡´Ø¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2010Ç¯¤«¤é2021Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó11Ç¯´Ö¤Ë86·ï¤ÎÃå°áÃå²Ð¤Î»ö¸Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÄÌ±¡¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¸Î¤¬27·ï¡Ê32¡ó¡Ë¡¢Æþ±¡¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»ö¸Î¤¬50·ï¡Ê58¡ó¡Ë¡¢»àË´»ö¸Î¤â4·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡ÖÄ´ÍýÃæ¤ä¤¿¤²ÐÃæ¤Ê¤É²Ð¤ò°·¤¦ºÝ¤Ï¡¢¡Ø²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÉ÷¤Î¤¢¤ëÆü¤Ê¤É¤Ï¡¢Ãå°áÃå²Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå²Ð¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤êÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²°³°¤Ç²Ð¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë»ÈÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃå°áÃå²Ð¤Ë´Ø¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï´í¸±Êª¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¤¤ò¸í¤ë¤È²ÐºÒÅù¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ö¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï²Ðµ¤¤Ë¤è¤ê°ú²Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼ê»Ø¾ÃÆÇÅù¤ÎºÝ¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬°áÉþ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢°áÉþ¤ËÃå²Ð¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡ØºÒ³²¼ÂÂÖ¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦ÇÄ°®¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ²þÎÉ¡¦¸¡¾Ú¡Ù¤Ç¡¢¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡¿¿å¤Îº®¹çÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¿¥Î¡¼¥ëÇ»ÅÙÌó40¡ó¤Î¿åÍÏ±Õ¤Î°ú²ÐÅÀ¤Ï26.4¡î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¾ï²¹¡Ê15¡Á25¡î¡ËÉÕ¶á¤Ç°ú²Ð¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä£¤Ï6·î8Æü¡¢SNS¤Ç¡Ö¡ÚÃí°Õ¡ª¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î´í¸±À¡ª¡Û¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¡£¡Ö¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï²Ðµ¤¤Ë¤è¤ê°ú²Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ³À¤Î¾øµ¤¤Ï¶õµ¤¤è¤ê½Å¤¯¡¢Äã¤¤¤È¤³¤í¤ËÂÚÎ±¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼è°·¤¤»þ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â±ê¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ°²è¤È¤È¤â¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥í¤Î¶á¤¯¤Ç¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤¹¤°¤Ë°ú²Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¡×¡Ö°ú²Ð¤·¤¿ÀÄ¤¤±ê¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÍÍ»Ò¡×¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä£¤Ï¡Ö²Ðµ¤¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï´¹µ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¾ì½êÅù¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤òº£°ìÅÙ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Î¡ÖÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¾ì½êÅù¡¢¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ï¼Ö¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²Æ¾ì¤Î¼«Æ°¼ÖÆâ¤Ë¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ì©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤«¤Ä²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤«¤é²ÄÇ³À¤Î¾øµ¤¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂÚÎ±¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾øµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë°ú²Ð¤·¡¢²ÐºÒ¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×