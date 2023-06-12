¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¤¬Åê¼ê¿Ø¤Ø¤ÎÉÔ°ÂÅÇÏª¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡×µß±ç¿Ø¤Ï¡Ö»È¤¤¤¹¤®¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï£±£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Çº£µ¨½éÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£¹£³µå£²¼ºÅÀ¤Ç½éÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¤Î¿ûÌî¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡Ø¾Ç¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£±¦¥Ò¥¸¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±Àï¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ì¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò£´¤Ä¤Î»Í»àµå¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤Î¤Ë¤â¤¤å¤¦¤¤å¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â£²¼ºÅÀ¤Ç¤³¤é¤¨¤¿ÅÀ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤«¤ï¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤¤¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤³¤ì¤À¤±»î¹ç´ª¡¡¾¡Éé´ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¡¤Á¤ã¤ó¤ÈÀèÈ¯¤ÎÌòÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ø»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡¡¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÙÆâ»á¤ÏÆ±Àï¤Ç¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¡¤½¤Î¸å¡×¤Èµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Îµ¯ÍÑË¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìºòÆü¤Ï£³²ó¤«¤é£¶¿Í¡¡ºòÆü¤Ï£¶²ó¤«¤é£¶¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç»î¹ç¤ò·Ò¤¤¤À¡£ÆÃ¤Ë£¶²ó¤Ï£±¥¢¥¦¥È£±¿Í¡¡¹øÄË¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÀîâ«ÂÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¡°ìºòÆü£²£¸µåÅê¤²¤ÆºòÆü¤â¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¿¡£Ï·ÇÌ¿´¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ»È¤¤¤¹¤®¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ìµð¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡¡£±Ç¯´Ö»ý¤Ä¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¡Áá¤¯¥Ð¥Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤è¡¡¤³¤³ºÇ¶á¡¡ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤â¤¢¤ê¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Í¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃù¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Þ¤Ç£·¡¦£µ¥²¡¼¥à¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£»Ä¤ê¤Ï£¸£´»î¹ç¡££Ï£Â¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤ò´ê¤¦¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£