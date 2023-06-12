¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò ¿¿·õ¸òºÝ¤ò¥¹¥¯¡¼¥×»£¡ªÂ¿Ë»¤¹¤®¤ëÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÉÈø¾å¾¾Ìé»÷¡É¥¤¥±¥á¥óÎø¿Í
¡Ö¤¦¤£¤£¡Á¡Á¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×
Å¹Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¤ß²ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£µ»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ò¤ÎÃíÊ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
£µ·îÃæ½Ü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¡¦À¾ËãÉÛ¡Ê¹Á¶è¡Ë¤Îµï¼ò²°¤Ë½÷Í¥¡¦µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê34¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Í¼Êý¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿µÈ¹â¤Ï¡¢µï¼ò²°¤Ç¿ô¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¹çÎ®¡£±ã²ñ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢µÈ¹â¤¬Å¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÌë10»þÈ¾¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¥¬¥¿¥¤¤Î¤è¤¤Ä¹¿È¤ÎÃËÀ¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾Ìé¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤À¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤Ï¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÌë¤Î³¹¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç½é¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÈ¹â¡£¤½¤ÎÌö¿Ê¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¡¦£Á¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¡£µÈ¹â¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â¶á¤¯¡¢ÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë£Á¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢µÈ¹â¤Ï¿®Íê¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ»ï¤¬Æó¿Í¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯£¹·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÏ»ËÜÌÚ¡Ê¹Á¶è¡Ë¤Ç¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤àÆó¿Í¤òÈ¯¸«¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢µ¤¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌë£¹»þ²á¤®¤Þ¤ÇÍ¼¿©¤ò³Ú¤·¤à¤È¡¢ÃçÎÉ¤¯µÈ¹â¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯10·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÇÄ®Ãæ²Ú¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤â¸øÇ§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â£Á¤µ¤ó¤È³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤è¤¯»öÌ³½ê¤Î¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»þ¤Ë¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È£³¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
µÈ¹â¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¸òºÝ¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Îø°¦´Ñ¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½
µÈ¹â¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë¤ÏÍÌ¾¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ç13Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê37¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ç16Ç¯¤Ë¤ÏËÜ»ï¤¬¡Ø´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ù¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê38¡Ë¤È¤Î¥Ð¥êÅçÎ¹¹Ô¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈ¹â¤µ¤ó¤ÏÎø°¦¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÁÒ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝÃæ¤â¡ØÅìµþ¥¿¥é¥ì¥ÐÌ¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂåÉ½ºî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
²áµî¤Î¡Ø·î´©¥¶ ¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤È¤«¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈ¹â¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤ÎÆó¿Í¤È°Û¤Ê¤ê£Á¤µ¤ó¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤À¤È¤¤¤¦¡£Îø°¦´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡ØµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ò±é¤¸¤ë´¶¤¸¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È²ñ¤¦¤È¤¤ÏÌÀ¤ë¤¯µ¤¤µ¤¯¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ÏÇ¯¤ËÏ¢¥É¥é£±ËÜ¤È±Ç²è£±ËÜ¤È·è¤á¤Æ¡¢»äÀ¸³è¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÆâ¸þÅª¤Ç¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ë£Á¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÈ¹â¤µ¤ó¤ÎÉð´ï¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é±¢¤Î¤¢¤ëÌò¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹±éµ»¤ÎÉý¹¤µ¤Ç¤¹¡£¡Ç21Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2022¡Ù¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»ç¼°Éô¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½É¾ÏÀ²È¡¦±°°æ¹µÁ»á¡Ë
£µ·î28Æü¤«¤éÊ¿°Â¿ÀµÜ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëµÈ¹â¡£½é¤ÎÂç²Ï¼ç±éÄ©Àï¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤Ï»öÌ³½ê¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤âÆÀ¤Æ¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¾Ò²ðºÑ¤ß¡£¤â¤Á¤í¤ó·ëº§¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¡Ç06Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2023Ç¯6·î16¡¦23Æü¹æ¤è¤ê