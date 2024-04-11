3¡ó¤Î¸ºÎÌ¤Ç·ìÅü¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²þÁ±¡©¸ºÎÌ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤òÅÁ¼ø¡ª
¡¡·ìÅüÃÍ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¤¬ÂçÀÚ¡ª¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸ºÎÌ¤¹¤ë¤È¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¼ã¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¡ükg¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜÉ¸¤¬±ó¤¯¤Æµ¤¤¬½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£º£²ó¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ºÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤È¡¢¸ºÎÌ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª·ì´É¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿©»öË¡¤È¤Ï
¸ºÎÌ¤Ï¡Ö3¡ó¡áÌó2kg¡×¤Ç¤â¸ú²Ì¤¢¤ê¡ª
¸ºÎÌ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º3¡ó¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£3¡ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢60kg¤ÎÊý¤Ê¤é1.8kg¡¢70kg¤ÎÊý¤Ê¤é2.1kg¡¢80kg¤ÎÊý¤Ê¤é2.4kg¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò3¡Á6¤«·î¤Î´Ö¤Ç¸º¤é¤¹¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö3¡ó¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤Ç¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ºÎÌÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
3¡ó¸ºÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëHbA1c¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¡¢´Îµ¡Ç½¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10kg¤ä20kg¤Î¸ºÎÌ¤È¤¤¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë2kg¤Û¤É¤Ç¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¡¤«¤é¤Ï2kg¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈîËþ¤È¤Ï¡¢BMI¡ÊÂÎ³Ê»Ø¿ô¡Ë¤¬25°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£BMI¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¤«·î¤Ç2kg¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡Ö1Æü¥Þ¥¤¥Ê¥¹160kcal¡×
3¡ó¤ÎÂÎ½Å¤ò3¡Á6¤«·î¤Î´ü´Ö¤ÇÍî¤È¤¹¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö3¤«·î¤Ç2Ô¸º¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
3¤«·î¤Ç2kg¸ºÎÌ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢1Æü160kcal¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤ÈÃ£À®¤Ç¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÎ»éËÃ1ÔÊ¬¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌó7000kcalÉ¬Í×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2kg¸ºÎÌ¤¹¤ë¤Ë¤Ï14000kcal¡¢¤³¤ì¤ò90Æü´Ö¤Ç³ä¤ë¤ÈÌó160kcal¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö1Æü160kcal¡×¤ò3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊýË¡¤Ç¸º¤é¤¹¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1.¿©»ö¤Î¤ß
¿©»ö¤Î¤ß¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤«¤é160kcal¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´Å¤¤°û¤ßÊª¤òÌµÅü¤Î°û¤ßÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë
¢ªÎã¡§Ãº»À¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê179kcal¡¿350ml¡Ë¤òÌµÅü¤ÎÃº»À¿å¡Ê0kcal¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹179kcal
¡¦ÍÈ¤²Êª¤ò¾Æ¤Êª¤ËÊÑ¤¨¤ë
¢ªÎã¡§¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡Ê284kcal¡Ë¤ò¥¢¥¸¤Î±ö¾Æ¤¡Ê96kcal¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹188kcal
¡¦²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò¤ª¤Ë¤®¤ê¤ËÊÑ¤¨¤ë
¢ªÎã¡§¥Á¥ç¥³¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê389kcal¡Ë¤òÇß¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê172kcal¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹217kcal
¢¨¥«¥í¥ê¡¼¡§¤¢¤¹¤±¤óÄ´¤Ù
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö¤òµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¤È¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯Ä¹Â³¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.±¿Æ°¤Î¤ß
±¿Æ°¤Î¤ß¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢º£¤è¤ê±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢160kcalÊ¬¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÂÎ½Å60kg¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¦Â®Êâ¤ò50Ê¬
¡¦·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò30Ê¬
¤Û¤É¤Î±¿Æ°ÎÌ¤ÇÌó160kcal¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð»þ¤äµ¢Âð»þ¤ËÊâ¤¯»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Î¸å¤Ë±¿Æ°¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬µÞ¤Ë±¿Æ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢É¨¤Ê¤É¤Î´ØÀá¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¥«¥é¥À¤ò¤Û¤°¤·¤¿¤ê¤È¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.¿©»ö¡Ü±¿Æ°
¿©»ö¤È±¿Æ°¤É¤Á¤é¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¸ºÎÌ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ160kcal¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯160kcal¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤ÎÎÌ¤Ç80kcal¤ò¾ÃÈñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â®Êâ25Ê¬
¡¦¼«Å¾¼ÖÁæ¤®25Ê¬
1±ØÊ¬Êâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤ò¼«Å¾¼Ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¾¯¤·¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤Ï¿©»ö¤Ç80kcalÊ¬¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¡¢160kcal¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤é4Î³¤Û¤É¡¢´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òº½ÅüÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤«¤éÌµÅü¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤Ê¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡×¤ÈÉáÃÊ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
3¡ó¤Î¸ºÎÌ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¸ú²Ì¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î½¬´·¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢3¡ó¤Î¸ºÎÌ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈîËþ³Ø²ñ ÈîËþ¾É¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2016
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°´ð½à2013
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2021Ç¯8·î13Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È