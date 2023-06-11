¥Æ¥Ë¥¹¶Ó¿¥·½¡¡1Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤ØSNS¤ÇÎý½¬¸ø³«¡¡À¤³¦Ãæ¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¥Æ¥Ë¥¹¤Î¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤¬¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ï12Æü¤«¤é¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Î¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢1Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆSNS¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¥¥å¤Ã¤È¶Ó¿¥Áª¼ê¤Î·¤¤Î²»¡£ËÜÊª¤À¡¼¡ª¡×¡ÖGood luck¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖGO¡ªKEI¡ª¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯10·î¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎ¥Ã¦¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤¿¸µÀ¤³¦4°Ì¤Î33ºÐ¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°353°Ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«Áª¼ê¤È½éÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£