»ÉÀÄ¡õ¶âÈ±¡ª¥¯¥»¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¼ÒÄ¹¤Î¼Ò°÷¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÊÆ¯¤Êý²þ³×¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï20ÇÜ¡ª¡¡»Ä¶È¤Ê¤·¡¡½Ð¼ÒÂà¼Ò»þ´Ö¤Ï¼«Í³¡¡78ºÐ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤â¡ª
¹âµé¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¡¢»ÉÀÄ¤È¶âÈ±¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÃËÀ¡£¼Â¤Ï¡¢´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¤Ë¤¢¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥×¥ê¥ó¥È²Ã¹©²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¡¢‟¼Ò°÷Âè°ì¼çµÁ¡É¤Î²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¡¢Çä¾å¤ò20ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤¹µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ËÍ¥¤·¤¤²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÙ¹ïOK¡ª10²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¡Öºä¸ýÎ®¡¦°Û¼¡¸µ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ï¤³¤Á¤é¡Ú5Ê¬23ÉÃ～¡Û
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡Ø²¶¡Ù¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ë¡×¥¯¥»¶¯¼ÒÄ¹¤Ï¼þ°Ï¤âÇ§¤á¤ëÉÒÏÓ·Ð±Ä¼Ô
¸áÁ°7»þ15Ê¬¡¢°¦¼Ö¤Î¿å¿§¤Î¥¸ー¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»Ô¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È²Ã¹©²ñ¼Ò¡Öºä¸ýÆèÀ÷¡Ê¤µ¤«¤°¤Á¤Ê¤»¤ó¡Ë¡×¤Îºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ê41ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥á¥¤¥¯¤òÀ°¤¨¤Æ»£±Æ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢SNS¤ÎÅê¹ÆÍÑ¡£¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤ä¡¢»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ë½ê¤Ëºä¸ý¼ÒÄ¹¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ë¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¤Ï¡Ø²¶¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø²¶¡Ù¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤ò³«¤¯¤ÈÁ´Éô²¶¡£¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢²¶¡×
¼«Ê¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¤ºä¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢Çä¾å¤ò20ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¶È³¦¤Ç¤Ï³Î¤«¤Ê¼êÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼è°úÀè¤Î¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤âÇúÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢åÌÌ©¤Ê·×»»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤Ï¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼Ö¤Ï¿å¿§¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¶âÈ±»ÉÀÄ¤ÎÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ï¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¡ªÂå¤ï¤ê¤Ë¥è¥¬¤Ç²ñ¼Ò¤¬¥¹¥¿ー¥È
¸áÁ°8»þ20Ê¬¡¢²ñ¼Ò¤Î°ìÆü¤Ï¥è¥¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡È¥¤¥±¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ï¤ä¤á¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥è¥¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºä¸ýÆèÀ÷¤ÎÁÏ¶È¤Ï1953Ç¯¡£»Ï¤á¤ÏÃåÊª¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÀ÷¤á¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥×¥ê¥ó¥È²Ã¹©¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÇ¯´Ö500ËüËç¤¯¤é¤¤¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡£Â¿Ê¬1²ó¤Ï¡¢¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¤¦¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿T¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢´ôÉì¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¹â¹»¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Â´¶È¸å¤Î2004Ç¯¤Ëºä¸ýÆèÀ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ½¾¶È°÷¤Ï15¿Í¡¢Çä¾å¤Ï5000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë32ºÐ¤Çºä¸ý¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬Î®¤Î‟¤¢¤ë²þ³×¡É¤Ç²ñ¼Ò¤òµÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä½¾¶È°÷¿ô160¿Í¡¢Çä¾å¤Ï10²¯¤ËÇ÷¤ë¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿¦´õË¾¼Ô»¦Åþ¡ª¼«Í³¤¹¤®¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯
¸áÁ°9»þ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÄ«Îé¤ò½ª¤¨¡¢½¾¶È°÷¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Á¾ì¤Ø¤È»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä«Îé¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Æ²¡¹¤È½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ò°÷¤Î»Ñ¤¬¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤éÃÙ¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ê½¾¶È°÷¡Ë
¡Ö¡ÊQ½Ð¶Ð»þ´Ö¤Ï¡©¡Ë¤¤¤ä¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¡¢²È¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ì¤¬ºä¸ýÎ®¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÅöÆü¤ÎµÞ¤ÊµÙ¤ß¤âÇ§¤á¡¢½ÐÂà¶Ð»þ´Ö¤Ï¼«Í³¤Ë¡£»Ä¶È¤â´ðËÜÅª¤ËÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ë¹©¾ìÆâ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢78ºÐ¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¥²ー¥È¥Üー¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡Ø²¶¡¢¸µµ¤¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤ÆµÞ¤ËÍè¤Æ¡£¡Ø¸Û¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤ª¡¢¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡£¡×
Æ¯¤¯°ÕÍß¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯Îð¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¯ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÀè¡¹·îÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢86ºÐ¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÄêÇ¯Âà¿¦¤â¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¡×
ºä¸ý¤µ¤ó¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷Âè°ì¼çµÁ¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¢¿¦´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Çº¤à¿Í¼êÉÔÂ¤È¤ÏÌµ±ï¡£²ñ¼Ò¤Î°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ËÂÌ²Û»Ò²°¡ª¡©»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½êºî¤ê¤â
ºä¸ýÆèÀ÷¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¼Ò°÷¤¬¡Ø¤³¤Î²ñ¼Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¤ï¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡¢¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¡¢¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤Ï·ë¶ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£½¾¶È°÷¤¬ËþÂ¤·¤Æ»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¸áÁ°Ãæ¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤³¤Ê¤·¤¿ºä¸ý¤µ¤ó¡£¸á¸å¤Ï¶á½ê¤Ë·úÀß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµðÂç´ÇÈÄ¤Î¾õ¶·³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Ë¼¡¡¹¤È»Ò¤É¤âÃ£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££²Ç¯Á°¡¢¼ÒÆâ¤ËÂÌ²Û»Ò²°¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤â¡¢ºä¸ýÎ®¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ç¤¹¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¥¸¥åー¥¹¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¤ªµÛ¤¤Êª¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÊ¸Ë¼¶ñ¡£Ê¸Ë¼¶ñ¤Ïµ¢¤ê¤Ë¥Ñー¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¨¤¿¤éÊØÍø¡×
¤½¤·¤Æ¸á¸å£¶»þ¤Ëµ¢Âð¡£Í¼¿©¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢²ÈÂ²£³À¤Âå¤Ç°Ï¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºä¸ýÎ®¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ë¡ªÊ£¹ç»ÜÀß·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤
2023Ç¯5·î23Æü¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï°¦ÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç²ñ¼Ò¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë360ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤Ø¡£¤³¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢Â÷»ù½ê¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¤½¤ì¤Ë¥¸¥à¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿µðÂçÊ£¹ç»ÜÀß¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÈñ¤Ï1²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Ï½¾¶È°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ø¡£ÂÅ¶¨¤¹¤ëµ¤¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êºä¸ýÆèÀ÷¡¦ºä¸ýµ±¸÷¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤³¤Î¿Í¿ô¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
ºä¸ýÎ®²þ³×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×5·î30ÆüÊüÁ÷¤è¤ê