¡Ö¤½¤Î»àÂÎ¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¤À¡ª¡×¾¯½÷¤ÎÁòµ·Ãæ¡¢Áòµ·¼Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ò¼Í»¦
ÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥¹¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¹ñÎ©ÊèÃÏ¤Ç6Æü¡¢´½¤òËäÁò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢Áòµ·²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£
News4¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ÆÍð¼Í»ö·ï¤ÎÎ®¤ìÃÆ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿10ºÐ¤Î¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÁòµ·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áòµ·¼Ò¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¡¢°äÂ²¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ´½¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤½¤Î»àÂÎ¤Ï²¶¤Î¤â¤Î¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÍðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤Ë·â¤¿¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏÊÌ¤ÎÁòµ·²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ô¥£¥¹Èï¹ð¡£¥Ð¥ó¥¯¥¹¤µ¤ó¤È¤Ï¾¦ÇäÅ¨¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¾×ÆÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ã¥ô¥£¥¹Èï¹ð¤¬·â¤Ã¤¿ÃÆ´Ý¤Ï¥Ð¥ó¥¯¥¹¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1È¯¤¬¥¢¥ê¥¢¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤È¤³¤ÎµÓ¤ËÅö¤¿¤êÂç¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£
Ì¼¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ÎÁòµ·¤Þ¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿Êì¿Æ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥ª¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥ë¥¯¤µ¤ó¤ÏNews4¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÌ¼¤Î¤ªÊè¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Ì¼¤òËäÁò¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤º¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¼¡¤°¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ô¥£¥¹Èï¹ð¤ÏÂè1¡¦2µé»¦¿ÍµÚ¤ÓÂè1¡¦2µé»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£