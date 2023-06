2009年に韓国の大手芸能事務所SMエンターテインメントから5人組ガールズグループ・f(x)のメンバーとしてデビューしたアンバー・リウ。同社との専属契約が終了した2019年以降はアメリカや中国を中心に活動しています。

そんなアンバーは6月7日に行ったライブ配信で、過去に交際していた恋人から精神的DVである「ガスライティング」を受けていたことを告白しました。

複数の韓国メディアの報道によると、アンバーは6月7日、中国の大手動画サービス・bilibili(ビリビリ)を通じてライブ配信を実施。ファンとリアルタイムでコミュニケーションをとっていたそう。

そのなかでアンバーは「たくさんの悪い人たちと付き合いました」と自身の恋愛について言及。「私は仕事柄、相手に絶対的な信頼や安定を感じることができなければ、交際中であることを公表しない」と、プライベートを明かすことを避けてきたと言います。しかし、「過去に交際したうちの何人かは、隠れて恋愛することを好まなかった」と吐露しており、有名人ゆえの苦労があったよう。

また、「元恋人のなかには自分のことを思い通りに操ろうとしてきた人もいた」とも話し、友人に指摘されるまでガスライティングを受けていたことに気がつくことができなかったと振り返りました。

