国内興行収入197億円、全世界興収319億円という特大ヒットを記録したアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』(2022)が、WOWOWシネマにて10日よる8時からテレビ初放送される。あわせて、本作の放送を記念して、本作を含む劇場版『ワンピース』全15作品が、24時間かけて一挙に放送となる。

『ONE PIECE FILM RED』は、ルフィたち麦わらの一味が、歌姫ウタを巡る激烈な争いに巻き込まれていく物語。大人気コミック「ONE PIECE」の原作者・尾田栄一郎自らが総合プロデューサーとして参加し、人気シンガーAdoがウタの歌唱キャストを担当。音楽を中田ヤスタカが手掛けるなど大いに話題を呼んだ。

9日よる10時から放送されるのは、2000年の劇場版第1作『ONE PIECE(ワンピース)』から最新作「ONE PIECE FILM RED」までの15本。同時鑑賞会「#一緒に劇場版ワンピ」も実施され、『ONE PIECE FILM RED』を観ながら以下のハッシュタグ(メインハッシュタグ #一緒に劇場版ワンピ、キャラクターや作品名である #ルフィ #OP_FILMREDなど)を付けたツイートで作品を楽しむことができるという。(編集部・梅山富美子)

放送は以下の通り

【6月9日】

22時〜『ONE PIECE ワンピース』(2000)

22時55分〜『ONE PIECE ねじまき島の冒険』(2001)

23時55分〜『ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国』(2002)

【6月10日】

0時55分〜『ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険』(2003)

2時35分〜『ONE PIECE 呪われた聖剣』(2004)

4時15分〜『ONE PIECE ワンピース オマツリ男爵と秘密の島』(2005)

6時〜『ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵』(2006)

7時45分〜『ONE PIECE ワンピース エピソード オブ アラバスタ 砂漠の王女と海賊たち』(2007)

9時30分〜『ONE PIECE ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス 冬に咲く、奇跡の桜』(2008)

11時30分〜『ONE PIECE FILM ワンピースフィルム STRONG WORLD』(2009)

13時30分〜『ONE PIECE ワンピース 3D 麦わらチェイス』(2011)

14時10分〜『ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット』(2012)

16時10分〜『ONE PIECE FILM GOLD』(2016)

18時15分〜『劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』』(2019)

20時〜『ONE PIECE FILM RED』(2022)