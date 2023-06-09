¡Ö·è¤Þ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦È²ºÎÌäÂê¤Ç79ºÐ½÷À¤¬¡ÉÌëÄÌ¤·ºÂ¤ê¹þ¤ß¹³µÄ¡É
Æü¤¬Êë¤ì¤¿ÅÔ¿´¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢³¹Ï©¼ù¤Î²¼¤Ë¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÌëÄÌ¤·ºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹âÎð½÷À¤¬¤¤¤ë¡£ËÉ´¨¶ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼ò°æ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¥¤¥Á¥ç¥¦¤ò¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¼é¤ê¤¿¤¤¡£²áµî¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä°Ê³°¤Î¿Í¤â¤³¤ÎÌÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½Ð¶Ð¤·¤ÆÉü¶½¤·¤Æ¤¤¿³¹¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤ªº×¤ê¤ò¼´¤È¤·¤ÆÄ®²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀï¸å¤ÏÄ®²ñÃ±°Ì¤Ç½õ¤±¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÄ®²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÈ²ºÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÈ²ºÎ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¼ò°æ¤µ¤ó¤ÎºÂ¤ê¹þ¤ß¤Ï¡¢ºòÇ¯£´·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢ÃæÃÇ¤·¤¿»þ´ü¤â¶´¤ß¤Ê¤¬¤é£±Ç¯£²¥õ·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤â½ª¤ï¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£É¹ÅÀ²¼¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤Àº£Ç¯¤ÎÅß¤â¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤ÎÁ°¤Ç¡ÈºÂ¤ê¹þ¤ß¡É¤òÂ³¤±¤¿¡£¼ò°æ¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÆ±»Ö¤âÂ¿¤¤»þ¤Ï20¿Í¤°¤é¤¤½¸¤¤¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¿ÀÅÄ±Ø¤«¤é¹Äµï¶á¤¯¤Î¶¦Î©½÷»ÒÂçÁ°¤ò·ë¤Ö1.4¥¥í¤Î¡Ö¿ÀÅÄ·Ù»¡ÄÌ¤ê¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤¬ÍýÍ³¤À¡£¶è¤ÏÊâÆ»³ÈÄ¥¤Î¤¿¤á´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë¿¢¼ù¤µ¤ì¤¿³¹Ï©¼ù¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤òÀÚ¤ë·×²è¤òÈ¯É½¡£È²ºÎ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°ìÉô½»Ì±¤Ï¹©»ö¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌëÄÌ¤·¤ÎºÂ¤ê¹þ¤ß¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£´·î11Æü¤Ë¤Ï·ÙÈ÷°÷¤È¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢12Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤Ï¡Ç11Ç¯¡¢ºÆ³«È¯·×²è¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÀÅÄ·Ù»¡ÄÌ¤ê±èÆ»¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀ°È÷¹½ÁÛ¡×¤òºöÄê¡£Ä®Æâ²ñÄ¹¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¿ÀÅÄ·Ù»¡ÄÌ¤ê±èÆ»À°È÷¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡Ç22Ç¯¤Þ¤Ç20²ó¤ÎµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ»Ï©¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¸½Â¸¤¹¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦32ËÜ¤Î¤¦¤Á30ËÜ¤òÈ²ºÎ¤·¡¢£²ËÜ¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¿¢¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤·¤¯¥è¥¦¥³¥¦¥¶¥¯¥é39ËÜ¤ò¿¢¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¶è¤Ï¡Ç20Ç¯12·î¤Î»þÅÀ¤ÇÈ²ºÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤ÏÉÔ¹çÍý¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡Ö¿ÀÅÄ·Ù»¡ÄÌ¤ê¤Î³¹Ï©¼ù¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤ÎÂìËÜ´ö»Ò¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ç21Ç¯12·î¤ËÄ®²ñ¡ÊÄ®Æâ²ñ¡Ë¤Î²ñµÄ¤ÇÄ®²ñÄ¹¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢È²ºÎ·×²è¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©»ö¼«ÂÎ¤ÏÁá¤¯¿Ê¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤¢¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤Ï³¹Ï©¼ù¤È¤·¤Æ½½Ê¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀÚ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
ÂìËÜ¤µ¤ó¤¬È²ºÎ·×²è¤òÃÎ¤ë£²Ç¯Á°¤Î¡Ç19Ç¯12·î¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ï±èÆ»½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£4704ÄÌ¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤¬²òÅúÎ¨¤Ï14.5%¤À¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¡¢¤½¤ì¤Û¤É´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î£¸¥õ·î¸å¤Î¡Ç21Ç¯£¸·î¡¢¶è¤ÏÈ²ºÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¼þÃÎ¤·¤¿¤¬¡¢¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤¬¡¢¹Êó¤Ê¤É»æ¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¤é¤¶¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½»Ì±¤Ø¤Î¼þÃÎ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÌó£²¥õ·î¸å¤Î¡Ç21Ç¯10·î¡¢¹©»ö·ÀÌóµÄ°Æ¤ÏµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬È²ºÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÃÏ°è½»Ì±¤¬¶è¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¿¤á¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ç22Ç¯£´·î¤Ë¤ÏÈ²ºÎ»¿À®ÇÉ¤ÈÈ¿ÂÐÇÉ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢µÄÏÀ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¼é¤ë²ñ¡×¤Ï³¹Ï©¼ù¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ëÄÄ¾ð¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¡¢¶è¤Ï¹©»ö¤ËÃå¼ê¡£È¿ÂÐÇÉ½»Ì±¤ÏºÂ¤ê¹þ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£´·î26ÆüÌë¤Ë¤Ï£²ËÜ¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬È²ºÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¹©»ö¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯£²·î£¶Æü¡¢¿·¤¿¤Ë£´ËÜ¤ÎÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¼é¤ë²ñ¡×¤Ï¡ÈÌÚ¤ò¼é¤ë³èÆ°¡É¤È¤·¤Æ¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ë¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ß¹ÔÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡££´·î11ÆüÁáÄ«¤Ë¤Ï·ÙÈ÷°÷¤È¤Î´Ö¤Ç¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¡¢µßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤¹¤ëÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶èÂ¦¤Ï
¡ÖÁÐÊý¤Î°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿¡Ø¼é¤ë²ñ¡ÙÅù¤Î¹©»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ëË¸³²¹Ô°Ù¤â¤¢¤ê¡¢¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹©»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÊý¤«¤é¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡¢½»Ì±ÁÊ¾Ù¤¬ÄóÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤¬Êâ¤ß´ó¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÀâÌÀ¡£µßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¹©»ö¤ÎÈ¿ÂÐ¼Ô¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤ÉË½ÎÏÅª¤ÊË¸³²¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¡¢·ÙÈ÷°÷¤È¶è¿¦°÷¤Î£²Ì¾¤¬Å¾ÅÝ¤µ¤»¤é¤ìÉé½ý¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÙÈ÷°÷¤ÏÁ´¼££´¡Á£¶½µ´Ö¤Î½Å½ý¤Ç¡¢¶è¿¦°÷¤Ï·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¶è¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤âÎ®¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö¼é¤ë²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¶è¤ÎÀâÌÀ¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤À¤È¤¤¤¦
¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï¡¢Ã¯¤â·ÙÈ÷°÷¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´°Á´¤Ê¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬·ÙÈ÷°÷¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢£²Ì¾¤Î½»Ì±¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¯¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢È²ºÎ»¿À®ÇÉ¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö60Ç¯°Ê¾å½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ï¼ÙËâ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬Íî¤Á¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤ÐÍî¤ÁÍÕ¤ÇÇÓ¿å¹Â¤¬µÍ¤Þ¤ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¿Í¤â¼Ö¤â³ê¤Ã¤Æ´í¸±¡×
¡ÖÂ¿¿ô¤Î°Ñ°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼¾¯¿ô¤Î°Õ¸«¤ÇÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
·Ù»¡ÄÌ¤ê¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò£µ¤Ä¤Î¶è´Ö¡Êµ´ü¡¢¶´ü¡¢·´ü¡¢¸´ü¡¢¹´ü¡Ë¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¹©»ö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶èÄ¹¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¡Ø¶¹¤¤ÊâÆ»¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤â¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÊý¤â¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¤â¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤Ë¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ëÊâÆ»¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤´Í×Ë¾¤ä¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î¿¢ÂØ¤¨¤òµá¤á¤ë¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢·×²èÎ©°Æ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¦Çä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶èÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤â¡¢Áá´ü¤ËÀ°È÷¹©»ö¤ò¿ë¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
µÄÏÀ¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢¹©»ö¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¹©»ö¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ø¤Î»Ù¾ã¤ä¹¹¤Ê¤ë·ÐÈñ¤ÎÁýÂç¡¢¿ÀÅÄ±ØÊýÌÌ¤Î·´ü°Ê¹ß¤Î¹©»ö¤ÎÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶èÆ»¤ÎÀ°È÷¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢ºî¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼é¤ë²ñ¡×¤Ï¡¢£´·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢·ÙÈ÷°÷¤È¼é¤ë²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½»Ì±¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶èÂ¦¤ÎÊóÆ»¤ÎÄûÀµ¤ä¼Õºá¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£··î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÀéÂåÅÄ¶è¤Î¡Ö´Ä¶¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔ»Ô³«È¯¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¼ò°æ¤µ¤ó¤¬Ìë¤Ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ÇºÂ¤ê¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£