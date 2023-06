7月1日15時から8時間生放送される「THE MUSIC DAY」(日本テレビ系)の出演アーティスト第1弾が発表された。

今年で10周年を迎える、日本テレビ系の夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY」。総合司会を櫻井翔が務め、幕張メッセから8時間生放送。総勢45組を超えるアーティストが出演する予定だ。

ジャニーズグループは、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の11組の出演が決定した。

また、LE SSERAFIM、NewJeans、TOMORROW X TOGETHER、&TEAM、IVE、Kep1erが出演。韓国からの生中継もあるという。TOMORROW X TOGETHER は米ビルボードで6冠を達成した「Sugar Rush Ride」の日本語バージョンを披露する。

さらに、Aimerが「あてもなく」をテレビ初歌唱し、人気アニメのオープニングテーマである「残響散歌」も披露する。(編集部・梅山富美子)

出演アーティスト第1弾(6月9日時点、50音順)は以下の通り

IVE

Aimer

&TEAM

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

King & Prince

Kep1er

櫻坂46

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

TOMORROW X TOGETHER

なにわ男子

NewJeans

NEWS

乃木坂46

日向坂46

Hey! Say! JUMP

マカロニえんぴつ

Mrs. GREEN APPLE

LE SSERAFIM