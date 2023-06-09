Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤´À®º§£³£°Ç¯¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¿´³«¤Â³¤±¡×
Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï£¹Æü¡¢¤´À®º§£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏµÜÆâÄ£¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸½ñ¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤´À®º§£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡×¤È¤´µ½Ò¡£¡Ö¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ä¼¼¤Îºß¤êÊý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¿´¤ò³«¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÊúÉé¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¡¢¤³¤Î£³£°Ç¯´Ö¡¢ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤äÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ê¤É¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä´¶À÷¾É¤¬¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤´²óÁÛ¡£¡Öº£¤Ê¤ªÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¿È¤Î¾å¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌ³¤á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤´¸ÀµÚ¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿´¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò»Ï¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯¤ËÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Ä¹½÷¤Î·ÉµÜ¡Ê¤È¤·¤Î¤ß¤ä¡Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°¦»Ò¤¬³Ø¤Ó¡¢·Ð¸³¤¹¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£