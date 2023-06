『AND JUST LIKE THAT...』サマンサ登場についてキャストが語る

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2にサマンサ役のキム・キャトラルが出演することは、当サイトでもお伝えした通り。それについてキャストや原作者がコメントしている。

「みんながこの展開を待ち望んでいた」

米HBOで1998年から2004年にかけて6シーズンにわたって放送された『セックス・アンド・ザ・シティ』とその後に制作された2本の映画で4人のメインキャラクターの一人だったサマンサ。様々な事情からこの続編ドラマのシーズン1には姿を見せていなかったが、シーズン2の最終話にカメオ出演することが先日明かされていた。

このニュースに反応したのが、『セックス・アンド・ザ・シティ』にシーズン5から参加しているシャーロットの伴侶ハリー役のエヴァン・ハンドラー。米Peopleに対し、「(サマンサの登場は)素晴らしいことだと思う」と歓迎した。

なお、サマンサ役のキムが登場するシーンはニューヨークで3月22日に撮影されたものの、そこにはキャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーもショーランナーのマイケル・パトリック・キングも介入していなかったと伝えられている。エヴァンはそのことについて、「彼女の撮影は誰も介入していないどこかのガレージで行われたみたいだから、僕が彼女に会えるのはそのエピソードが自宅のリビングでお披露目された時だね」と、弁護士のハリーらしいウィットに富んだコメントを返している。

ちなみにサマンサの復帰は現場でも秘密裏に進められていたようで、エヴァンがそのことを知ったのは報道が出た日だったという。

エヴァンのほかには、原作者のキャンディス・ブシュネルも反応。米HBOで1998年6月6日から放送された『セックス・アンド・ザ・シティ』が25周年を迎えたことを記念して受けた米Varietyの取材の中で、キャンディスはサマンサというキャラクターが女性の自由を体現する存在だと語り、「カメオ出演だとしてもファンは大喜びするはず」と述べている。

「これはビジネス上の判断よ。ハリウッドでは毎度のことだけどね。『AND JUST LIKE THAT...』に関してはポジティブな意見が多くて、みんながこの展開を待ち望んでいたの。私自身もね。動画を見た限りだけど、とてもいいものになると思うわ」

ちなみに、キム自身はサマンサ復帰のニュースが出たタイミングで、Instagramにそのニュースを投稿。6月はプライド月間であることから「ハッピープライド」とだけ綴っている。

『AND JUST LIKE THAT...』シーズン2(全11話)は、米Maxと同じ6月22日の16:00よりU-NEXTにて見放題独占配信。サマンサが登場するシーズン最終回は8月のお披露目となる。(海外ドラマNAVI)