¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÁª¼ê¤Î°®¼êµñÈÝÌäÂê¤òÏª¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÔÈãÈ½¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ËèÆüµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Æ¥Ë¥¹¤Î£´ÂçÂç²ñ¡ÖÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥í¥·¥¢¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·Àª¤È¤Î°®¼ê¤òµñÈÝ¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÔÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬Å¥¾Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤é¡¢Æ±¹ñ¤Î¥¨¥ê¥Ê¡¦¥¹¥Ó¥È¥ê¥Ê¤¬¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Ö¥ê¥ó¥³¥ï¤È¤Î»î¹ç¸å¤Î°®¼ê¤òµñÈÝ¡£´ÑµÒ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ð¥ì¥ó¥«¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥Þ¥ë¥¿¡¦¥³¥¹¥Á¥å¥¯¡¢¥¨¥ê¥Ê¡¦¥¹¥Ó¥È¥ê¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â°®¼ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°®¼êµñÈÝ¤òà¶ò¹Ôá¤È¤·¤ÆÌÔÈãÈ½¡£¡ÖÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Ë¤è¤ëà¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëá¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ·³»öºîÀï¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¨°Õ¤ÎÉ½¸½¤È¤·¤Æ°®¼ê¤ò£±Ç¯°Ê¾åµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈµêÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â½Å»ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ñ¥ê¤Î°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í½÷ÀÁª¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥Ó¥È¥ê¥Ê¤¬ÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÉáÄÌ¤ËÂ©¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥í¡¼¥é¥ó¥®¥ã¥í¥¹¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¤â¤¦µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ï¤â¤¦»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÁª¼ê¤¬Á´°÷ÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤Ë°ÂÂ©¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¼çÄ¥¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤½¤¦¤À¡£