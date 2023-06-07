¾®³ØÀ¸½÷»ù¤ËÊú¤¤Ä¤¥¥¹¡¡»ÔµÄ²ñµÄ°÷(55)¤òÂáÊá¡Ö°§»¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×´ÉÍý¤¹¤ë¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¡ÄÂ¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤â
ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤¬¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¥¥¹¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
À®ÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀ±Ìî¿µÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ï2022Ç¯11·î¤«¤é12·îº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ÔÆâ¤Î¿Þ½ñ´Û¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀµÌÌ¤«¤éÊú¤¤Ä¤¤¤ÆËË¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ½ñ´Û¤ÏÀ±ÌîÍÆµ¿¼Ô¼«¿È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢À±ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷¤Î»Ò¤¬³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ±ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö°§»¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×6·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë