¡ÚÂ®Êó¡Û¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¸µÉû¼ÒÄ¹¤òµ¯ÁÊ¡¡¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°úÍÆµ¿¤Ç5·î¤ËÂáÊá¡¡ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢¡Ö¥¢¥¤¡¦¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¼Ò¤Î¸µÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸µÉû¼ÒÄ¹¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Î¡Ö¼è°ú¿ä¾©¹Ô°Ù¡×¤ÇÆÃÁÜÉô¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¡¦¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¸µÉû¼ÒÄ¹¡¢·ªÈøÂó¼¢Èï¹ð¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
·ªÈøÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Í½ÁÛ¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½Á°¤ËÃÎ¤ê¡¢ÃÎ¿Í2¿Í¤Ë³ô¤òÇä¤ë¤è¤¦´«¤á¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Àè·î¡¢ÆÃÁÜÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÁÜÉô¤Ê¤É¤Ï·ªÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä°¼è¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£