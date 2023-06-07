±Ñ²¦¼¼¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤¬Âè2»Ò½Ð»º¡¡Âè1»Ò¤È¤ª¤½¤í¤¤¤ÎË¹»Ò»Ñ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡±Ñ²¦¼¼¤Î¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤¬Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¡¢Âè2»Ò¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¡¡¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤â
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö6·î5Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÌÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤¬É×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î´Ö¤Ë5·î30Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤È¡¢±Ñ²¦¼¼¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È»ä¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢5·î30Æü8»þ49Ê¬¤Ë3220¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤¯¤ó¤Î¹âÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¥¸¥ç¡¼¥¸6À¤¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÉã¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉã¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÈï¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎË¹»Ò¤Ï¡¢É×ºÊ¤ÎÂè1»Ò¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤¯¤ó¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ÎºÝ¤âÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¬¥¹¥È¤¯¤ó¤¬Äï¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥®¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¤Ï´Ä¶³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ê¡¼¤ò¼ÂÁ©¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°é»ù¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£°úÍÑ¡§¡Ö¥æ¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼²¦½÷¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷princesseugenie¡Ë