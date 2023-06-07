±ÊÀ¥Î÷¡ØË¡ÄîÍ·µº¡Ù¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤é¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¡ª
¡¡±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØË¡ÄîÍ·µº¡Ù¡Ê11·î10Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÊÁËÜÌÀ¤é¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÎ§¿Í¤¬¸½Ìò»ÊË¡½¤½¬À¸»þÂå¤Ë´©¹Ô¤·¡¢Âè62²ó¥á¥Õ¥£¥¹¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ë¡Äî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡ÖË¡ÄîÍ·µº¡×¤¬¸¶ºî¡£¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤Ë¡Áâ¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¥¤¥®¤³¤Èµ×²æÀ¶µÁ¡¢¥»¥¤¥®¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÆ±¤¸¤¯Ë¡Î§¤ò³Ø¤Ö¿¥ËÜÈþÎë¡¢¡ÖÌµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¥²¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò»Ê¤ëÅ·ºÍ¡¦·ë¾ë³¾¤Î3¿Í¤Ï¡¢ºÛÈ½¥²¡¼¥à¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë3¿Í¤Î²¾ÌÌ¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£±ÊÀ¥¤¬¼ç¿Í¸ø¥»¥¤¥®¤ò¡¢¿ùºé²Ö¤¬¿¥ËÜ¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬·ë¾ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ØÇòÌë¹Ô¡Ù¤Ê¤É¤Î¿¼Àî±ÉÍÎ¡¢µÓËÜ¤ò±Ç²è¡ØÁíÍý¤ÎÉ×¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡ÖÎ®À±¥ï¥´¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¾¾ÅÄº»Ìé¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢3¿Í¤¬ÄÌ¤¦¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¶µ¼ø¡¦ÆàÁÒÅ¯Ìò¤ÎÊÁËÜ¡¢¥»¥¤¥®¤Î²áµî¤òÃÎ¤ëÊÛ¸î»Î¤ÎÅ£µÜ¾»¼£Ìò¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¡¢·Ù»¡´±¤Ç·ë¾ë¤ÎÉã¿Æ¡¦º´µ×´Ö¸çÌò¤ÎÅû°æÆ»Î´¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë²¿¤Ç¤â²°¡¦¾ÂÅÄÂç¸çÌò¤ÎÂç¿¹¤Î4Ì¾¡£ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ì¾Í¥¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢ºîÉÊ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë
°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢¡ÊÁËÜÌÀ¡¿ÆàÁÒÅ¯Ìò
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏË¡Î§¡¢Ë¡Äî¤òÉñÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤³¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤¡¢
±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤¬¤É¤Ã¤¿¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤óË½¤ì¤Þ¤¯¤ë¥¹¥ê¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿¿¤ÃÅö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡À¸À¥¾¡µ×¡¿Å£µÜ¾»¼£Ìò
º£²ó¤Ï½Ð±é¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç
¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢±é¤¸¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Åû°æÆ»Î´¡¿º´µ×´Ö¸çÌò
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï²º¤ä¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡Âç¿¹ÆîÊþ¡¿¾ÂÅÄÂç¸çÌò
µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿»þ¤«¤é
¤Þ¤ë¤Ç
ÄÏ¤ß½ê¤Î¤Ê¤¤Ìò¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤Æ
¸½¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄÏ¤ß½ê¤ò
°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬
¾å¼ê¤¯¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£
·ë¶É¡¢²¿¤âÄÏ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡£
¿¼Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤Þ¤¿ÄÏ¤ß½ê¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤òÄº¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤«´°À®¤·¤¿ÄÏ¤ß½ê¤Î¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿²¿¸Î¤À¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£