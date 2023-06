¡È¥Û¥é¡¼¤ÎÄë²¦¡É¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥­¥ó¥°¤¬¹¥¤­¤ÊºÇ¶á¤Î¥Û¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º4Áª

“ホラーの帝王”との異名を誇るスティーヴン・キングは、自身による小説の映画化やドラマ化作品に厳しい批評を下すことが少なくないが、自分が関わっていない実写ホラー作品を手放しで称賛することで知られている。では最近では、どんなホラー・ドラマシリーズをお好きに入りとして挙げているのだろうか? 米Screen Rantが選出したなかから4作品を紹介しよう。



【関連記事】人気ホラーシリーズ『死霊館』を『ソウ』監督がドラマ化



本作は、Netflix製作によるミニシリーズ。4年間服役した主人公ライリー・フリンが故郷へ戻ると、信じられないような奇跡的な出来事や不可解な事件が続発し、ポール・ヒル神父が町の信仰を活性化させようとしていた。神父を妄信し始めた住民と衰退した町に、真の救済は訪れるのか…? 2021年9月に配信された本シリーズにキングは「圧倒された」と述べ、「美しく撮影された恐怖の物語」と称賛している。

Doors locked. Windows covered. Talisman secured.

Season 2 of #FROM premieres April 23 on #MGMplus pic.twitter.com/yngTrfGnBr

- FROM on MGM+ (@FROMonMGM) March 7, 2023