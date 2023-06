タリーズコーヒーでは、2023年6月7日から「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたドリンクやグッズなどを販売します。

初のサマーシーズンコラボ

タリーズでは、21年のホリデーシーズンと22年のハロウィンシーズンにもハリー・ポッターとコラボしたグッズやドリンクなどを販売し、ファンから好評でした。

今回は「Discover the Wizarding World」をテーマに、初のサマーシーズンにコラボを展開します。

まずは、店舗で購入できるグッズの一部とドリンクを紹介します。

・2wayトート(ヘドウィグ)(2970円)

手持ち、肩掛けの2wayで使える大きめのトートバッグです。コットン生地に、ヘドウィグのデザインを施したシンプルな仕様のため、あらゆるシーンで使えます。

・ヘドウィグ ポーチ&ブランケット(2970円)

ぬいぐるみのような巾着ポーチと、タオル地のブランケットのセット。ブランケットには、ヘドウィグが手紙を運んでいるシーンがあしらわれています。夏の冷房対策にも活躍するアイテムです。

・ベアフル ホグワーツ Tシャツ(2970円)

キュートなベアフルが、ホグワーツ魔法魔術学校のエンブレムがプリントされた黒いTシャツを着ています。自分用にはもちろん、プレゼントしても喜ばれそうですね。

グッズの購入は、1商品につき2個までです。

・ハリー・ポッター フローズンミルクティー トリ−クルタルト(トールのみ、750円)

イギリスの伝統菓子で、ハリー・ポッターの好物でもある"トリークルタルト(糖蜜パイ)"をモチーフにした、ミルクティー風味のフローズンドリンクです。

レモンピールのほろ苦さと爽やかさの中に、ほんのりスパイスが香るオリジナルのソースと、ホイップクリームの上にトッピングされたクッキーの食感がアクセントになっています。

上記のドリンクを購入すると、プラス1200円で「ヘドウィグ ミニポーチ」をつけることができます。カードやリップクリームといった小物が入るサイズで、バッグに付けて持ち歩いても◎。

ひとり1会計につき、ドリンクは2杯、ポーチは2個まで購入可能です。

下記は、公式オンラインストアと赤坂店限定アイテムです。

・ラバーコースター(ホグワーツ特急)(1枚990円)

ホグワーツ特急をデザインした、おしゃれなラバー製のコースターです。自宅やオフィスでのコーヒータイムに活躍しそう。

2500円以上購入で寮チャームもらえる

なお、コラボ期間中、単品で2500円以上のコラボグッズを購入すると、先着で「ホグワーツの寮チャーム」がもらえます。

チャームはグリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローの4種類。ランダムのため、種類は選べません。数量限定で、なくなり次第終了です。

公式オンラインストアでは、6月7日11時から「ホグワーツの寮チャーム付き限定セット」として、コラボグッズを4点と上記チャーム4種をまとめた「Aセット」(9900円)と「Bセット」(1万230円)も登場しますよ。

ハリポタファンは、今回もお見逃しなく。

(東京バーゲンマニア編集部)

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C)& Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights(C)JKR. (s23)