6月2〜4日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開6週目を迎えた『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が、週末金土日動員37万9000人、興収5億7600万円をあげ首位をキープ。累計では動員767万5000人、興収109億6100万円を記録した。

2位は、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が、週末金土日動員23万9000人、興収3億8100万円をあげ、先週から同順位をキープ。累計では動員178万3000人、興収27億1300万円となった。

3位は、「第76回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門で坂元裕二が脚本賞を受賞した是枝監督最新作『怪物』が、初週金土日動員23万1000人、興収3億2500万円をあげ初登場。

4位は、公開8週目の『名探偵コナン 黒鉄の魚影』。累計では動員886万4000人、興収125億6000万円を突破。5位には公開2週目の『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』がランクイン。

6位には、今年3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で侍ジャパンが優勝するまでの軌跡を追ったドキュメンタリー『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』が初登場。7位は、公開6週目の『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。累計では動員306万8000人、興収40億4900万円を超えるスマッシュヒットを記録している。

また9位には、公開27週目を迎えた『THE FIRST SLAM DUNK』が圏外から再ランクイン。6月3日から6日間限定で本編上映後に、5月25日実施のCOURT SIDE in THEATER vol.2「山王トーク」の模様を収録した特別映像を上映し、新たな稼働を盛り上げた。累計では動員1002万人、興収144億円を突破した。

6月2〜4日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。

第1位:『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』第2位:『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』第3位:『怪物』第4位:『名探偵コナン 黒鉄の魚影』第5位:『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』第6位:『憧れを超えた侍たち 世界一への記録』第7位:『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』第8位:『アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』第9位:『THE FIRST SLAM DUNK』第10位:『最後まで行く』