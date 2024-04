【セルフハンディキャッピング】つい言い訳してしまう人の心理とは

セルフハンディキャッピングには2種類存在する

実はセルフハンディキャッピングは2種類存在します。

獲得的セルフハンディキャッピング

獲得的セルフハンディキャッピング(acquired self-handicapping)ではあらかじめ成果が出にくくなるような要因を自ら作り出します。 例えば、テスト前にゲームや整理整頓に時間を費やしてしまい、「結果的に点数が伸びなかった」と言い訳することや、仕事をあえて引き受けて「タスクを完遂できなかった理由は仕事が増えたからだ」と自身に言い聞かせます。 こうした行動を取ることで自尊心を守りつつ、成功した場合にはさらなる自己満足感を得ることができます。



主張的セルフハンディキャッピング

主張的セルフハンディキャッピングは、成果を生むことができなかった要因を周囲に発信することで、期待される成果をあえて下げます。 例えば、睡眠不足を周囲にアピールすることで、実際には努力していないにもかかわらず「自分は周囲が予想だにしない成果を出せた」と主張します。 仮にうまくいかなかった場合には「寝てないから成果が出ないのは当然」と自己を正当化することができます。 ただし、主張的セルフハンディキャッピングが頻繁に行われると、信頼性や印象に悪影響を与える可能性があります。 自己効力感や信頼を保つためには、実際の努力や蓄積された実績が求められます。

【論文で解説】アスリートの慢性痛にはセルフハンディキャッピングが関与している?

原因となるような疾患が見当たらないにもかかわらず、痛みが慢性的に続く状態を慢性疼痛と言います。 この状態はアスリートに多く、怪我や不安などによる心理的要因が大きく影響していることが多いとされます。 オランダのマーストリヒト大学の研究者らによる研究Achievement Goals, Fear of Failure and Self-Handicapping in Young Elite Athletes with and without Chronic Pain(2021)では、思春期のアスリートにおける慢性疼痛とセルフハンディキャッピングの相関を検証しました。 研究の結果、慢性疼痛を抱えているアスリートはそうでないアスリートに比べて、統計学的に有意にセルフハンディキャッピングを行いやすいという結果が得られたそうです。 また、この研究ではセルフハンディキャッピングを優先させることで本来の目標から逸れてしまい競技から離れてしまう危険性についても触れられています。

セルフハンディキャッピングを克服するには

セルフキャッピングが習慣化してしまっている人にとっては克服することは大変なことに思えるかもしれません。 セルフハンディキャッピングの根底には自己における不安や失敗経験が大きく影響していることもあります。 セルフハンディキャッピングを乗り越えるには、失敗を恐れず、自信とポジティブ思考を持ち挑戦することや、周囲のサポートを活用することが効果的です。 自分の言動や思考を見つめ直し、自己評価を高めることで自信を構築し、行動に変化を生むことも大切です。 また、ときには周囲のサポートを活用し、他人の視点やアドバイスを受けることで解決策を見つけてみても良いでしょう。

