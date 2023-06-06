¸µNMBµ×ÂåÍüÆà¡¡R¡½18ºîÉÊ¤Ç¿·¶ÃÏ¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¥Á¡¼¥à£Â¶¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢½÷Í¥¤Îµ×ÂåÍüÆà¡Ê£²£´¡Ë¤¬£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ö£Ó£è£á£î£ç£è£á£é¡¡£Í£é£ò£á£ç£å¡¡£Ï£Ð£Å£Ò£Á¡Á¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÃ»ÊÔ½¸¡×¡Ê£±£°¡Á£±£±Æü¡¢£¸·î£±£²¡Á£±£³Æü¡áÂçºå¡¦¥«¥Ê¥ê¥ä¾òÌó¡Ë¤Ç¡¢¼çÌò¤Î·ËÍö¡Ê¤±¤¤¤é¤ó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢£±£¹£²£°Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤¬ÉñÂæ¡£±Ç²è²ñ¼Ò¤ÎÀìÂ°½÷Í¥¡¦·ËÍö¤¬´±Ç½Åª¤Ê±éµ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹âµé¾«´Û¡Ö½ÕÏ°Ì´¡×¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤Î·æºî¡Ö£Ï¾î¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢±é·à¤Ë¥Ð¥ì¥¨¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹Åù¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££Ò¡½£±£¸¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©Éþ»Ñ¤Î³ØÀ¸Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ×Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ×Âå¤Ï¡Ö»ä¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤µ²á¤®¤Æ¡Ø¤ª¤â¤·¤ì¤¨½÷¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÎäÀÅ¤ËÆÉ¤à¤È¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¥³¥¤¥Ä¡Ù¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¤È¾Ð´é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤ÊÈà½÷¤âÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò»ý¤Á¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢£²²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇºòÇ¯¤Î´¶³Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤è¤ê¿ÍÊª¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÉñÂæ±é½Ð²È¤Îº´Æ£¹áæá¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤·¤ç¤¦¡Ë»á¤Ï¡Öµ×Âå¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤«¤é³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÌÜÀþ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤³¡Ù¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£