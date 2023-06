リーカーのスティーブ・H・マクフライ氏(@OnLeaks)による、Nothing Phone (2)のリーク画像を、Smartpixが掲載しました。



Smartpixは、Nothing Phone (1)とのデザイン上の違いも解説しています。

■3行で分かる、この記事のポイント

1. Nothing Phone (2)のリーク画像が掲載

2. ディスプレイは2.5Dガラス採用、金属フレームも丸みを帯びる模様。

3. Nothing Phone (2)はライトの点灯制御をより細かくできるようになる。

背面パネルのライトが複数に分割

先日、ティーザー画像が公開されたNothing Phone (2)の全体のデザインが確認できるリーク画像を、スティーブ・H・マクフライ氏(@OnLeaks)が公開しました。







Nothing Phone (2)は、背面パネルのライトや、カメラモジュール周辺のデザインがNothing Phone (1)と異なっています。



Nothing Phone (2)のLEDフラッシュは、2つ搭載される見通しです。







また、Nothing Phone (2)の背面パネル端やディスプレイ端は、曲面加工が施された2.5Dガラスを採用していると、Smartpixは説明しています。



Nothing Phone (2)は、金属筐体も曲面加工がなされるようです。







また、ワイヤレス充電コイル周囲のライトはNothing Phone (1)では繋がっていたのが、Nothing Phone (2)では複数のライトに分割されることで、点灯制御がより柔軟に行えるようになると、Smartpixは述べています。



カメラモジュール周囲のライトも、Nothing Phone (2)では2つに分割されています。









Source:Smartpix

(FT729)